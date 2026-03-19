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中職／UniGirls新成員29日見面會 大學姐林采欣台南開幕戰亮相

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
UniGirls大學姐「唱作歌姬」林采欣29日回娘家助陣。圖／統一獅隊提供
UniGirls大學姐「唱作歌姬」林采欣29日回娘家助陣。圖／統一獅隊提供

統一獅隊新球季將於全新主場亞太成棒主球場迎接歷史性首戰，目前球場已陸續換上年度專屬主視覺，展現強烈的主場氣勢，為了回饋長期支持的球迷，29日下午四點對台鋼雄鷹隊開幕戰，特別規劃豐富的場內外活動，要讓走進新球場的球迷和球團一起迎接全新里程碑。

獅隊指出，在別具意義的新主場首戰，特別邀請UniGirls大學姐「唱作歌姬」林采欣回娘家助陣，當天賽前場外活動邀她擔任演唱嘉賓，下午兩點在亞太成棒主球場大門口戶外舞台區進行30分鐘演唱，用好聲音帶給球迷滿滿幸福感。

林采欣對於參與新主場開幕非常興奮，她表示，獅隊如同娘家，每次回到球場都能感受到球迷無與倫比的熱情，這也讓她充滿動力，非常期待能以歌聲在全新的亞太球場與大家再次相聚，共同見證歷史。

獅隊29日下午1點半在場外舞台規劃舉辦UniGirls新成員見面會，去年球團暌違多年舉辦新成員徵選，吸引眾多條件優秀的女孩報名參加，最終透過一連串面試流程選出5位正式成員培根、安琪、子筑、姿琳與姸蓁。

這5位女孩各具特色，自新球季發表會起備受矚目，開幕戰也將來到場外與粉絲互動拍照，展現啦啦隊新血的活力與魅力；今年新增外援UniGirls女孩藤本彩花也將共同參與新成員見面會。

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