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中職／第6位洋投來了 中信兄弟再簽委籍右投馬奎爾

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
中信兄弟隊再簽新洋投馬奎爾。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊再簽新洋投馬奎爾。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟球團19日宣布，簽下26歲、美職最高層級達3A的委內瑞拉籍右投馬奎爾（Angel Macuare），目前他已抵達台灣加入兄弟春訓，將披上43號球衣，並預計隨中信兄弟二軍前往墨西哥參與BCL（Baseball Champions League） 賽事，透過高強度國際賽為新球季熱身。

馬奎爾現年26歲，在2016年以國際自由球員身分加盟休士頓太空人隊，曾多次入選《Baseball America》與《FanGraphs》的太空人體系前40大新秀，被視為極具潛力的農場新血。馬奎爾表現最擁有出色的奪三振能力，在8年小聯盟生涯共飆出372次三振，K/9值長期維持在9以上的頂尖水準。

馬奎爾職業生涯最高層級達3A，過去曾效力於太空人、馬林魚及雙城隊。2021年曾獲選進入亞利桑那秋季聯盟（AFL）的 Glendale Desert Dogs隊，與全美職棒最頂尖的新秀同場競技，並在2A多次展現單場雙位數三振的實力。

馬奎爾擁有超過50場的小聯盟先發經驗，更曾在2024年球季於馬林魚2A與3A間靈活變換先發與長中繼角色。中信兄弟認為，他「全能投手」的特質，加上他在委內瑞拉冬季聯盟累積的豐富實戰經驗，將讓教練團在面對不同戰況時，調度更加得心應手。

馬奎爾在抵達台灣後立即投入球隊春訓，將與羅戈（Nivaldo Rodriguez）、勝騎士（Mario Sanchez）、陶樂（Kyle Tyler）、黎克（Nick Nelson）以及德保拉（José De Paula）組成強大的洋投陣線。中信兄弟期盼這6位各具特色的外籍戰力，能帶來更穩定的先發輪值深度。

德保拉 勝騎士 自由球員

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