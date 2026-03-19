日職／徐若熙可望進軟銀開季先發輪值 自評要加強變速球

日本職業棒球福岡軟銀鷹隊投手徐若熙昨天在官辦熱身賽初登板，展現壓制力，軟銀總教練小久保裕紀表示，徐若熙將納入開季先發輪值，而徐若熙自認還要加強變速球。

徐若熙昨天面對中日龍隊，首局1出局後被田中幹也轟陽春砲，但很快穩住陣腳，最終投5.2局僅失1分，被敲3支安打，送出7次三振，在福岡巨蛋主場首次亮相留下好成績。

根據Sponichi Annex報導，小久保裕紀賽後表示，徐若熙在球數超過70顆後略顯疲態，但整體表現出色，已決定讓徐若熙進開季先發輪值，「雖然沒打算讓他扛完一整季，但目前的表現足以勝任先發輪值。」

徐若熙說，身體狀態已調整好，對速球手感很有信心，但重要武器變速球偶爾球路偏高，之後要克服。雖被敲全壘打，「我告訴自己要相信實力，帶著進攻打者的心態去投球。」

根據東京體育報導，軟銀首席投手教練倉野信次評價徐若熙表現說，變化球控制得相當好，「單就球威來看，現在大約僅發揮8成實力」，應還有2成左右進步空間。