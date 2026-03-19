洛城奧運／棒球剩3席參賽名額 中華隊還有兩次機會

第六屆世界棒球經典賽落幕，下一場全球關注的頂級賽事，聚焦二○二八年洛杉磯奧運棒球賽事，僅六個參賽名額，經典賽後確定三席：地主隊美國、多明尼加及委內瑞拉，剩下三張門票將在明年世界十二強賽及最終資格賽發出。中華隊在廿支經典賽球隊只排名十三，儘管球迷熱情支持，但中華隊在頂級國際賽未有太大突破，已經連續三屆名次都是後段班，未來挑戰恐更嚴峻。

本屆經典賽同時也是第一場奧運門票爭奪戰，扣除奧運地主美國，由排名最佳的兩支美洲隊伍取得奧運參賽資。多明尼加及委內瑞拉在打進四強後，就同時收下參賽門票，其中多明尼加是第三度前進奧運，委國本屆奪下經典賽首冠，也將在兩年後首度於奧運亮相。

下一場攸關奧運門票的賽事為明年世界十二強棒球賽，將再發出兩張門票，分別由亞洲排名最佳的隊伍，以及歐洲、大洋洲排名最佳的隊伍取得。這也是中華隊想搶奧運門票的第一個機會，但最大競爭對手依舊是日本、南韓，三隊中只有一隊能夠直接出線。

中華隊若未能在十二強擊敗日、韓，最後爭取奧運門票的機會則是「六搶一」最終資格賽，參賽隊伍為最近一屆洲際賽事排名最高、但未取得資格的球隊，包括亞錦賽、歐錦賽的前兩名，非錦賽、大洋洲錦標賽各一名，比賽將在二○二八年三月前舉行。

中華隊想前進洛杉磯奧運將有兩次機會，但亞洲隊伍最多只有兩隊能在洛杉磯奧運亮相，亦即台、日、韓至少會有一隊出局。