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日職／林家正代打吞K 古林睿煬9球解決3人俐落關門

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
古林睿煬熱身賽上場。 日本火腿隊官方IG
古林睿煬熱身賽上場。 日本火腿隊官方IG

日職日本北海道火腿鬥士隊今天在官辦熱身賽面對橫濱DeNA隊，兩名台灣選手同場亮相，本季新加盟火腿的的捕手林家正代打遭三振，古林睿煬則是在9局上登板後援，用9球製造3上3下，最快球速156公里。

本季火腿隊共有3名台灣選手在列，包括2名投手古林睿煬、孫易磊，以及日前才宣布加盟的捕手林家正，3人都是本屆經典賽中華隊國手，在賽事結束後就向球隊報到。

火腿隊今天在7局上打完取得3：2領先，7局下2出局一壘有人的局面，原本輪到先發捕手進藤勇也打擊，火腿換上林家正代打，面對橫濱隊投手吉野光樹連續4顆至少150公里的直球，遭到三振出局，之後就退場休息，由田宮裕涼替補上場蹲捕。

9局下古林睿煬登板，也是他在經典賽後的首場出賽，連投3顆好球，球速依序為153公里、152公里、155公里，將梶原昂希三振出局，接著球速再飆到156公里，讓戶柱恭孝擊出右外野飛球出局，之後用3球讓京田陽太擊出二壘滾地球出局，連續解決3名打者關門，替球隊守住勝利。

古林睿煬本季官辦熱身賽初登板只用9球抓下最後3個出局數，送出1K，沒有失分，最快球速156公里，火腿隊最終就以3：2勝出。

日本職棒 林家正 古林睿煬

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