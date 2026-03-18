日職／對前大聯盟洋投敲安 林安可連3戰安打

日職西武獅隊旅日外野手林安可在官辦熱身賽的第4場出賽，面對樂天金鷲隊擔任先發第4棒、右外野手，3打數從前大聯盟洋投手中敲出1支安打，另吞下1K，目前已連續3戰有安打，最終西武隊也以7：5勝出。

林安可今天面對樂天再扛先發「四番」，面對本季加盟樂天隊的前大聯盟洋投烏雷納（Jose Urena），2局下率先上場，抓第2球敲出右外野方向的安打，延續近期連3戰安打手感，但下一棒外崎修汰擊出游擊滾地球，林安可在二壘前出局，西武隊之後靠接連攻勢攻下3分。

3局下林安可第二打席，擊出游擊方向滾地球出局，5局下率先站上打擊區，面對樂天隊第2任投手津留崎大成遭到三振。6局上西武獅隊走馬換將，林安可退場休息，右外野換上長谷川信哉，渡部聖彌則是上場守三壘、打林安可的棒次。

此戰林安可3打數敲1安，目前在官辦熱身賽出賽4場，12打數敲出4安打，有1分打點。而西武隊另一名洋砲卡納里歐（Alexander Canario）此戰以先發指定身份上陣，打第8棒，4打數敲3安打，有2分打點。

至於樂天隊新洋投烏雷納此戰投4局用77球，被揮出7支安打，失7分，承擔敗投。