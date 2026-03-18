聽新聞
0:00 / 0:00
日職／對前大聯盟洋投敲安 林安可連3戰安打
日職西武獅隊旅日外野手林安可在官辦熱身賽的第4場出賽，面對樂天金鷲隊擔任先發第4棒、右外野手，3打數從前大聯盟洋投手中敲出1支安打，另吞下1K，目前已連續3戰有安打，最終西武隊也以7：5勝出。
林安可今天面對樂天再扛先發「四番」，面對本季加盟樂天隊的前大聯盟洋投烏雷納（Jose Urena），2局下率先上場，抓第2球敲出右外野方向的安打，延續近期連3戰安打手感，但下一棒外崎修汰擊出游擊滾地球，林安可在二壘前出局，西武隊之後靠接連攻勢攻下3分。
3局下林安可第二打席，擊出游擊方向滾地球出局，5局下率先站上打擊區，面對樂天隊第2任投手津留崎大成遭到三振。6局上西武獅隊走馬換將，林安可退場休息，右外野換上長谷川信哉，渡部聖彌則是上場守三壘、打林安可的棒次。
此戰林安可3打數敲1安，目前在官辦熱身賽出賽4場，12打數敲出4安打，有1分打點。而西武隊另一名洋砲卡納里歐（Alexander Canario）此戰以先發指定身份上陣，打第8棒，4打數敲3安打，有2分打點。
至於樂天隊新洋投烏雷納此戰投4局用77球，被揮出7支安打，失7分，承擔敗投。
試合前の練習で快音を響かせた #林安可 選手！— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) March 18, 2026
日々のルーティンを大切に、開幕に向けて状態を上げていきます！
#埼玉西武ライオンズ #seibulions #打破 #オープン戦 pic.twitter.com/v3EsKaMSEc
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。