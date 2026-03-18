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日職／徐若熙熱身賽初登板 對中日先發5.2局失1分飆7K

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日職／徐若熙熱身賽初登板 對中日先發5.2局失1分飆7K

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
徐若熙。軟銀官方IG
徐若熙。軟銀官方IG

日職福岡軟銀隊今天在熱身賽對戰中日龍隊，旅日投手徐若熙赴日後的首場官辦熱身賽，投出「台灣王牌」的身手，先發5.2局失1分，被敲3支安打（1轟），送出7次三振，最快球速154公里。

徐若熙本季轉戰日職發展，誓言要在開季就搶下先發輪值的位置，而他在赴日春訓後，經過台日交流賽的實戰，之後就投入中華隊備戰經典賽，也在預賽首戰對澳洲隊繳出4局無失分好投。經典賽結束後立刻回到軟銀隊報到，並在今天迎接個人首場官辦熱身賽。

今天也是徐若熙首度在福岡巨蛋的首場出賽，開賽先製造飛球抓到第1個出局數，接著面對田中幹也，一顆153公里的速球被轟成左外野陽春砲，不過他隨即回穩，之後連續抓下10個出局數。直到4局上2出局後被細川成也敲二壘打，再投出保送，但成功化解危機，沒有失分。

徐若熙投到6局上被率先上場的洋砲卡利斯特（Orlando Calixte）敲出中外野二壘打，之後再投出保送，用三振抓下該局第一個出局數後退場，接替的投手木村光接著守住滿壘的危機，徐若熙帳上沒再失分。

此戰徐若熙合計投5.2局用82球，也是他今年單場最多用球數，只被敲出3支安打，因全壘打失1分，另有2次四壞球保送，飆7次三振，其中對中日隊第4棒細川成也送出2K。徐若熙退場時，雙方1：1平手，無關勝敗。

澳洲隊 中華隊 日職

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