運動行銷東台灣 長濱雙浪金剛馬吸引14國跑者報名

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處今天於台東娜路彎酒店舉辦「東海岸運動觀光台東宣傳記者會」，推廣2026年度東海岸兩大指標運動賽事「長濱雙浪金剛馬拉松」及「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」。本次賽事不僅串聯長濱、瑞穗、豐濱與花東縱谷等地觀光資源，結合山海景觀、部落文化與運動體驗，更因顯著的國際參與度成為亮點，展現東海岸邁向國際運動觀光勝地的實力。

本次記者會邀請多位地方代表與相關單位出席，包括台東縣副縣長王志輝及台東縣立法委員辦公室、台東縣議會、長濱鄉公所鄉長李光蘭、長濱鄉民代表會、長濱國小校長、台東縣觀光等協會及興東客運公司一同共襄盛舉。年度活動代言人、知名運動型 YouTuber 「小D揪愛騎」 也親自出席記者會，分享即將挑戰賽事的心得，為活動增添話題與活力。

台東縣副縣長王志輝表示，東海岸擁有獨特自然景觀，透過泛舟等運動體驗，讓旅遊不再只是走馬看花，而能留下深刻記憶，並帶動整體觀光發展，「長濱雙浪金剛馬拉松」與在地辦桌已成為重要品牌，展現地方特色與產業能量，期盼持續透過公私協力推動運動觀光。」

長濱鄉鄉長李光蘭表示，金剛大道位於長濱後方，日出自海平面升起、浪花映著金光，是在地熟知的美景「雙浪」則來自海風吹拂下浪向轉變的地形特色，邀請民眾於5月3日前來長濱參加金剛馬拉松，親身感受在地魅力。

東管處處長林維玲提到，金剛馬拉松結合長濱山海景觀與在地特色補給，目前報名人數已近兩千人，並吸引14國選手參與，展現運動觀光吸引力。除賽事外，也推出交通優惠及部落深度體驗，邀請民眾留宿東海岸，享受結合美食與慢活的旅遊體驗。

5月3日登場的長濱雙浪金剛馬拉松，目前已有來自14個國家與地區、超過1900人報名，活動將於3月27日報名截止；秀姑巒溪泛舟鐵人三項6月7日進行，4月24日報名截止。