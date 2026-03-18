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日職／林安可熱身賽雙安盼手感加溫 總教練寄予厚望

中央社／ 台北18日電
日本職棒埼玉西武獅隊台灣野手林安可昨天在官辦熱身賽單場雙安。聯合報系資料照 余承翰
日本職棒埼玉西武獅隊台灣野手林安可昨天在官辦熱身賽單場雙安。聯合報系資料照 余承翰

日本職棒埼玉西武獅隊台灣野手林安可昨天在官辦熱身賽單場雙安，林安可期待自己能隨著打席數增加，手感也逐漸提升，總教練西口文也寄予厚望。

林安可昨天在熱身賽先發擔任西武第4棒、指定打擊，面對樂天金鷲隊雖然首打席遭到三振，不過第5局先從先發投手前田健太手中敲出全隊第1支安打，第8局又從同樣來自台灣的投手宋家豪手中敲出安打，隨後被換代跑而退場。

林安可包辦西武隊前8局的全部安打數，他在接受日本媒體「體育報知」訪問時表示，「我想隨著站上打席的次數越來越多，狀態就會越來越好，希望能逐漸加溫。」

西武昨天全隊僅敲出3支安打，火力有點冰冷，最終0比0與樂天戰平。西口文也表示，希望剩餘熱身賽中打線狀態能夠回升，「面對投手前田健太，只有安可擊出安打，希望他能藉此讓手感持續升溫。」

西武 日本職棒 林安可

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