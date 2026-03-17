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中職／魔鷹超前2分砲 中職官辦熱身賽助雄鷹擊敗味全龍

中央社／ 台北17日電
中華職棒官辦熱身賽，台鋼雄鷹17日靠著洋砲魔鷹（Steven Moya）（圖）敲出超前比數2分砲，最終以7比4擊敗味全龍。（台鋼雄鷹提供）中央社
中華職棒官辦熱身賽，台鋼雄鷹17日靠著洋砲魔鷹（Steven Moya）（圖）敲出超前比數2分砲，最終以7比4擊敗味全龍。（台鋼雄鷹提供）中央社

中職官辦熱身賽，台鋼雄鷹今天靠著洋砲魔鷹（Steven Moya）敲出超前比數2分砲，助隊以7比4擊敗味全龍，拿下本季官辦熱身賽第2勝。

台鋼雄鷹隊今天與味全龍隊在斗六棒球場交手，雄鷹隊派出日籍投手櫻井周斗先發，2局下被龍隊陳子豪敲出三壘打，接著因滾地球失掉1分。

櫻井周斗4局下1人出局後，先四壞保送朱育賢，被陳子豪敲出安打，接著再保送劉俊緯，滿壘危機被林辰勳敲出安打失掉2分；但及時回穩，沒有擴大失分危機。

雄鷹隊5局下換上投手伍祐城接替中繼，被李凱威、吉力吉撈．鞏冠接連敲出安打後，再因高飛犧牲打失掉1分。

雄鷹隊前5局打完0比4落後，6局上先追回3分；8局上陳文杰敲出安打，2人出局後吳念庭三壘打送回追平分，魔鷹一棒開轟、2分砲幫助球隊超前比數；雄鷹隊9局上再靠著藍寅倫代打二壘打，再添1分保險分。

魔鷹今天4打數敲出1轟，貢獻2分打點，今年官辦熱身賽個人首轟出爐，幫助球隊拿下勝利，為雄鷹官辦熱身賽第2勝，雄鷹賽後戰績2勝2敗1和。

中職 台鋼雄鷹 味全龍 朱育賢

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