日職／林家正日職熱身賽亮相 接替蹲捕2打數安打未開張

捕手林家正轉戰日本職棒，加盟北海道日本火腿鬥士隊，今天首度在官辦熱身賽亮相，8局接替上場蹲捕，總計2打數吞下1次三振，安打沒有開張。

林家正結束世界棒球經典賽（WBC）賽事後，確定轉戰日本職棒，火腿隊今天將林家正登錄成正式球員，馬上在官辦熱身賽亮相。

火腿隊今天與橫濱DeNA隊交手，林家正沒有排在先發打序中，兩隊7局打完，火腿隊3比5落後。8局上攻守交換時，林家正接替蹲捕，首名搭配投手為福谷浩司，讓橫濱DeNA隊打者3上3下。

8局下，林家正首打席敲出二壘上方飛球出局，火腿隊靠著接連3支安打，追回2分，將比數扳平。林家正9局繼續留在場上，與投手上原健太投捕搭配，9局下打席則吞下三振。

林家正今天替補上場，總計2打數沒有敲出安打；兩隊終場以5比5握手言和。