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日職／林安可扛西武4棒敲雙安 棒打前田健太和宋家豪

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
效力西武獅隊的台灣強打林安可(圖)，今天在熱身賽面對樂天金鷲隊，3打數敲出2安打。記者許正宏／攝影
效力西武獅隊的台灣強打林安可(圖)，今天在熱身賽面對樂天金鷲隊，3打數敲出2安打。記者許正宏／攝影

效力西武獅隊的台灣強打林安可，今天在熱身賽面對樂天金鷲隊，3打數敲出2安打，分別狙擊大聯盟回歸的前田健太、台灣同胞宋家豪，而西武此役全場只有3安打，林安可一人就包辦雙安，兩隊終場以0：0和局收場。

樂天今天推出打滾大聯盟9季累積68勝、今年才回歸日職的前田健太先發，演出一場壓制好投，以71球投完6局，僅被敲出1安打、無失分，送出6次三振，僅面對最少的18人次，最球球速152公里。

林安可擔任西武第四棒、指定打擊，首打席在第二局面對低角度的變速球未出棒，主審判決好球遭到三振，而第五局的過招，狙擊變速球敲出安打。前田前4局讓西武打線12上12下，林安可的這支安打，敲破前4局完全比賽局面，但下一棒西川愛也隨即打向一壘方向形成雙殺，西武該局攻勢還是只打了3人次。

樂天陣中的台灣投手宋家豪第8局登板，面對的首位打者就是林安可，第一球147公里二縫線直球就被林安可敲出中間方向安打，但接下來連續解決3人次，宋家豪完成1局無失分。

林安可展現逐步升溫的手感，14日面對羅德4支0、吞3K，15日再戰羅德2打數敲1安打、選到2保送，今天一舉敲出雙安，目前在熱身賽出賽3場，累積9打數敲出3安打。

林安可 樂天 大聯盟 宋家豪 西武

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