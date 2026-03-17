聽新聞
0:00 / 0:00
韓職／王彥程韓職熱身賽4.1局飆6K 力拚開季先發輪值
效力韓職韓華鷹隊的左投王彥程，今天在熱身賽登板，先發投4.1局，飆出6次三振、無失分，最快球速148公里；官辦熱身賽好表現，力拚開季先發輪值機會。
具日職資歷的25歲左投王彥程，今年球季轉戰韓國職棒，12日首度在韓職熱身賽登板，投3局被敲出2支安打，投出3次三振，也有偏多的5次四死球保送，失掉3分責失分吞敗，控球稍微有狀況。
王彥程今天再度在熱身賽中先發登板，與斗山熊隊交手，總計用78球投4.1局，被敲出3支安打，投出6次三振、2次四死球保送，無失分，最快球速148公里，球隊領先時退場。
韓華鷹終場以2比3吞敗，王彥程無關勝敗，賽後防禦率3.68。王彥程在熱身賽的表現漸入佳境，力爭開季卡位先發輪值機會。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。