韓職／王彥程韓職熱身賽4.1局飆6K 力拚開季先發輪值

效力韓職韓華鷹隊的左投王彥程，今天在熱身賽登板，先發投4.1局，飆出6次三振、無失分，最快球速148公里；官辦熱身賽好表現，力拚開季先發輪值機會。

具日職資歷的25歲左投王彥程，今年球季轉戰韓國職棒，12日首度在韓職熱身賽登板，投3局被敲出2支安打，投出3次三振，也有偏多的5次四死球保送，失掉3分責失分吞敗，控球稍微有狀況。

王彥程今天再度在熱身賽中先發登板，與斗山熊隊交手，總計用78球投4.1局，被敲出3支安打，投出6次三振、2次四死球保送，無失分，最快球速148公里，球隊領先時退場。

韓華鷹終場以2比3吞敗，王彥程無關勝敗，賽後防禦率3.68。王彥程在熱身賽的表現漸入佳境，力爭開季卡位先發輪值機會。