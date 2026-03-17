國中硬棒／竹縣關西國中林建浩開轟 目標拚U15國手

國中硬式棒球聯賽新竹縣關西靠著林建浩敲出國中首轟帶動氣勢，終場以7比0、5局擊敗台中西苑、晉32強；林建浩少棒階段曾入選國家培訓隊，希望國中能拚U15國手。

114學年度國中棒球聯賽（硬式組）B組桃園市仁和國中率先出線後，關西國中、台中市西苑高中（國中部）要爭取最後一席晉級資格。

關西今天2局上一開始就靠林建浩左外野陽春砲點亮記分板，接著再以保送、失誤、高飛犧牲打得1分，3局上羅浩翰、涂宥靖都擊出二壘安打，加上保送攻勢串聯，關西再添2分。

關西4、5兩局都有分數進帳，一路取得領先，投手則有黃偉喆、羅浩翰接力把關防線，最終只用5局就勝出，收下晉級門票。

關西剛在蘭陽盃拿下亞軍，總教練郭瑞穎表示，賽前用蘭陽盃調整球員狀況，不過全國賽畢竟是不一樣的等級，鼓勵選球員一場場來，今天林建浩開轟先得分很重要，林建浩企圖心強、抗壓性不錯，打擊能力好，國小曾入選U12世界盃培訓名單。

國三的林建浩身材壯碩，今天擔任第5棒，3次上場打擊，除了首打席開砲，接著2次都獲得故意四壞保送。他自評狀況一般，敲出個人國中生涯首發全壘打，原本以為只是到全壘打牆，結果飛出去，等了很久，終於開轟。

泰雅族的林建浩說，以前打不好沒自信，去年8月起教練幫忙調整打擊姿勢，幫助很大、越打越好，提升企圖心，國小沒入選到U12最終國手名單，國中希望可以拚U15國手。