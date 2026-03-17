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日職／林家正登錄正式球員 拚一軍組「台灣投捕搭檔」

中央社／ 台北17日電
林家正登錄為正式球員。 火腿隊官方IG
林家正登錄為正式球員。 火腿隊官方IG

捕手林家正加盟日職北海道日本火腿鬥士隊，根據官網資訊，火腿隊今天正式登錄林家正為正式球員，代表本季有望在一軍看到與古林睿煬、孫易磊組成「台灣投捕搭檔」亮相。

林家正結束世界棒球經典賽（WBC）賽事後，確定新球季轉戰日職、加盟火腿隊，火腿隊在14日幫林家正舉行加盟記者會，穿上38號球衣，根據日媒報導，林家正年薪為1600萬日圓（約新台幣322萬元）。

林家正對於擔任捕手時與投手的溝通、引導出投手優勢等能力很有自信，但也提到語言會是挑戰，會更努力學習日文。根據日本職棒官網異動資料，火腿隊今天正式將林家正登錄為正式球員（支配下球員），林家正力拚一軍機會。

先前火腿隊總教練新庄剛志曾透露，可能讓林家正跟著一軍一起行動幾場，接著去二軍找比賽感覺、適應日職環境，也希望林家正帶著總教練都在旁緊盯的覺悟投入練習。

火腿隊陣中有兩名台灣投手孫易磊、古林睿煬，也都是今年經典賽台灣代表隊成員，林家正力拚機會，有望在日職一軍看到「台灣投捕搭檔」亮相。

日媒 北海道 日職

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