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中職／桃猿補強日本獨聯戰力 育成洋將合約延攬榊原元稀

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊戰力補強，今天宣布簽下日本獨立聯盟BC聯盟群馬鑽石飛馬隊投手榊原元稀，作為育成洋投。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊戰力補強，今天宣布簽下日本獨立聯盟BC聯盟群馬鑽石飛馬隊投手榊原元稀，作為育成洋投。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊戰力補強，今天宣布簽下日本獨立聯盟BC聯盟群馬鑽石飛馬隊投手榊原元稀，將以育成洋將身分加盟。

25歲的榊原元稀為右投右打，近兩季效力群馬鑽石飛馬隊期間表現亮眼，2025年球季繳出10勝、防禦率2.18、73次三振的成績，拿下分區最多勝與最多奪三振，並榮獲BC聯盟「年度最佳投手」及「年度最佳九人」，展現穩定的先發實力與壓制能力。

樂天桃猿球團表示，榊原元稀具備多樣球種與穩定控球能力，且仍具發展潛力，因此以育成洋將方式延攬，期待透過培訓體系持續成長，進一步厚實球隊投手深度。

榊原元稀表示，「感謝樂天桃猿給我這個機會，非常期待來到台灣加入球隊。我會全力以赴，在場上展現最好表現，為球隊做出貢獻。」

中職 日本 桃猿

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