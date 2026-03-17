聽新聞
0:00 / 0:00
中職／桃猿補強日本獨聯戰力 育成洋將合約延攬榊原元稀
樂天桃猿隊戰力補強，今天宣布簽下日本獨立聯盟BC聯盟群馬鑽石飛馬隊投手榊原元稀，將以育成洋將身分加盟。
25歲的榊原元稀為右投右打，近兩季效力群馬鑽石飛馬隊期間表現亮眼，2025年球季繳出10勝、防禦率2.18、73次三振的成績，拿下分區最多勝與最多奪三振，並榮獲BC聯盟「年度最佳投手」及「年度最佳九人」，展現穩定的先發實力與壓制能力。
樂天桃猿球團表示，榊原元稀具備多樣球種與穩定控球能力，且仍具發展潛力，因此以育成洋將方式延攬，期待透過培訓體系持續成長，進一步厚實球隊投手深度。
榊原元稀表示，「感謝樂天桃猿給我這個機會，非常期待來到台灣加入球隊。我會全力以赴，在場上展現最好表現，為球隊做出貢獻。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。