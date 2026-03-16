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國中硬式棒球聯賽陳愷忻滿貫砲 橋頭晉級32強

中央社／ 記者謝靜雯台北16日電

國中硬式棒球聯賽高雄市橋頭國中克服對戰劣勢，今天與崇明國中交手，靠著7局上陳愷忻敲出國中首轟、滿貫砲一棒定江山，終場以7比2贏球，以分組第一挺進32強賽。

114學年度國中棒球聯賽（硬式組）昨天開打，台南崇明、高雄橋頭今天碰頭，賽前兩隊各拿1勝，分組還有南投縣中興國中、金門縣金城國中，4隊取2隊晉級。

橋頭國中今天開賽先得2分，崇明則在2局下拿1分，第6局雙方再各進帳1分，打完前6局，橋頭僅以3比2領先。

關鍵7局上，橋頭1出局後利用接連2支安打、1次保送攻占滿壘，第3棒陳愷忻在2壞球後敲出左外野滿貫全壘打，瞬間拉開比分，崇明最後半局欲追無力，讓橋頭帶走勝利。

橋頭國中總教練陳順在透露，「今年跟崇明交手，大概10場輸9場，小朋友不想再輸了」，分組對手崇明、中興常對戰到，但幾乎都是輸球，沒想到全國賽這2場都能打贏。

陳順在表示，陳愷忻是球隊主力投手之一，這是陳愷忻國中首轟，在台東第一棒球場飛越左外野，距離大概有330到340英呎左右，那球偏高，剛好有掌握到，當下教練團提醒往外野打，因為才1出局、如果有高飛犧牲打可以多拿1分保險，沒有預期會是全壘打。

橋頭確定以分組第一晉級32強賽，陳順在提到，今年先發陣容僅有1名國二生，其他都是國三生，成熟度好一點，投手戰力較佳，有3、4個主力投手，雖確定晉級，不過還是提醒選手要認真、執著、努力，走一步算一步。

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