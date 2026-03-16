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射擊／關廟射擊樂活運動館開工 李洋見證新里程碑

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
運動部部長李洋今天出席「台南市關廟射擊樂活運動館新建工程」開工動土祈福典禮。圖／運動部提供
運動部部長李洋今天出席「台南市關廟射擊樂活運動館新建工程」開工動土祈福典禮。圖／運動部提供

為落實「運動壯大臺灣」政策願景，完善基層競技運動設施布局兼顧全民運動推展，運動部部長李洋部長今天親赴「台南市關廟射擊樂活運動館新建工程」開工動土祈福典禮，見證這座南台灣首座標準射擊館的里程碑。

本案總經費約新台幣1.9億元，其中運動部核定補助1億元，預計116年9月完工，完工後將成為南台灣首座符合國際射擊運動聯盟（ISSF）標準的現代化射擊比賽與訓練基地。

李洋表示，北部有公西靶場，南部有關廟射擊樂活運動館，希望南北發展均衡，讓台灣運動環境越來越好。未來場館除作為台南在地選手培訓基地外，也具備承辦全國性賽事及國際邀請賽的能力，將有效提升我國射擊運動整體競技實力與國際能見度。

射擊運動長期為我國在國際競技舞臺的重要奪牌項目之一，然而台南市原南區體育公園射擊場已使用將近50年，設施老舊且存在安全顧慮，亟需整體升級與改善。為提供選手更安全、專業且符合國際規範之訓練環境，運動部與台南市政府共同推動興建計畫，並選定環境開闊、交通便利之關廟森林公園辦理新建工程。

台南市關廟射擊樂活運動館新建工程除規劃專業10公尺、25公尺、50公尺及飛靶射擊區外，更融入「樂活運動館」概念，未來將設置一般民眾多元樂活運動空間，讓運動場館的功能更加提升，進一步推動全民運動風氣。

運動部將持續督導工程品質與施工進度，確保如期如質完成建設。關廟射擊樂活運動館完工後，將結合南台灣便捷交通路網與周邊自然環境優勢，發展為融合競技、訓練與休閒體驗的多功能運動場館，為台灣射擊運動開創嶄新里程碑。

運動部部長李洋今天出席「台南市關廟射擊樂活運動館新建工程」開工動土祈福典禮。圖／運動部提供
運動部部長李洋今天出席「台南市關廟射擊樂活運動館新建工程」開工動土祈福典禮。圖／運動部提供

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