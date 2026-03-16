北海道火腿看球懶人包／幫林家正、古林睿煬、孫易磊加油！如何購票、前往球場？一文掌握攻略

世界棒球經典賽正如火如荼的進行中，讓球迷們看得熱血沸騰。日本職棒近年也持續延攬台灣球員赴日發展，其中北海道日本火腿鬥士目前陣中就有3名台灣選手，分別是捕手林家正、投手孫易磊與投手古林睿煬，也讓不少台灣球迷計畫赴北海道看球。

究竟火腿主場在哪？要怎麼去？今年球季賽程又要去哪查？聯合新聞網整理出《懶人包》一次告訴你。

文章目錄 火腿主場在哪？

球場4大特色

怎麼去火腿主場？

球季賽程在哪查？

如何購票

台灣球迷朝聖攻略

台灣3名球員效力火腿

目前效力北海道日本火腿鬥士的台灣球員包括：

林家正（捕手）

本屆世界棒球經典賽中華隊林家正。聯合報系資料照／特派記者余承翰東京攝影

孫易磊（投手）

火腿隊投手孫易磊。圖／聯合報系資料照片

古林睿煬（投手）

古林睿煬。圖／聯合報系資料照片

隨著台灣球員加入，也讓北海道火腿在台灣球迷間人氣持續上升。

火腿主場在哪？

ES CON FIELD HOKKAIDO

ES CON FIELD HOKKAIDO是北海道火腿鬥士的主場球場，2023年正式啟用，位於北海道北廣島市，隸屬大型園區HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE。

球場可容納約3萬名觀眾，是日本最新一代職棒球場之一。

整個園區除了棒球場外，還包含：

飯店、餐廳、商店、溫泉、露營區，即使沒有比賽，也是不少旅客會安排參觀的景點。

日本火腿新主場艾斯康球場媲美日本最漂亮球場。聯合報系資料照片／記者張哲郢攝影

球場4大特色

1. 可開合式屋頂

球場設有大型可開合屋頂，能依天氣調整，避免北海道氣候影響比賽。

艾斯康球場屋頂可以開闔。圖／北海道日本火腿鬥士提供

2. 巨型玻璃帷幕

外野設計大片玻璃牆，引入自然光線，球迷看球時也能欣賞戶外景色。

3. 溫泉看球

球場內設有溫泉設施，球迷可以邊泡湯邊觀看比賽，是全球少見的觀賽體驗。

艾斯康球場是全球唯一可以邊泡湯邊看球的棒球場。圖／北海道日本火腿鬥士提供

4. 棒球主題度假園區

整個HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE占地約32公頃，打造結合運動、旅遊與娛樂的棒球主題園區。

艾斯康球場周邊有許多設施。圖／北海道日本火腿鬥士提供

怎麼去火腿主場？

多數球迷會從札幌站出發。

交通方式

方式1：JR電車札幌站 → 北廣島站，搭JR快速Airport（約17分鐘）

方式2：接駁巴士或步行北廣島站 → ES CON FIELD（接駁車約5分鐘、步行約15～20分鐘）

方式3：比賽日也會有接駁巴士從新千歲機場與新札幌站直達球場

球季賽程在哪查？

球迷可到北海道日本火腿鬥士官方網站查詢完整賽程。

賽程頁面通常會提供：

例行賽、交流賽、主客場資訊、比賽時間與結果，球迷也能依日期確認是否為ES CON FIELD主場賽事。

如何購票

北海道火腿主場比賽票券可透過官方網站或授權售票平台購買。官方購票系統提供一般座位、家庭席、指定席等多種選擇，也支援信用卡或電子支付付款。

台灣球迷若要提前規劃，可選擇以下方式：

1、官方網站購票

北海道火腿官方購票系統，選擇比賽日期、座位區域，支援國際信用卡付款。可以使用便利商店取票，日本7-11、Lawson、FamilyMart等皆可取票，到店使用票號列印，方便現場入場。

2、便利商店購票

7-11 → 使用「Multi Copy / 票券機」

Lawson → 使用 「Loppi 票券機」

FamilyMart → 使用「FamiPort 票券機」

選擇北海道火腿鬥士比賽、日期與座位種類。

3、比賽當天於窗口購票

當日票：Coca-Cola GATE外/F NEOBANK GATE外

預售票：MAIN LEVEL 一壘側/FIELD LEVEL 三壘側

4、旅行社代訂

部分台灣旅行社提供棒球套票或觀賽行程，適合安排北海道球迷朝聖行程。

🔹 小提醒：熱門週末、台灣球員登板或開幕戰場次常容易售罄，建議提早購票規劃行程。

台灣球迷朝聖攻略

隨著台灣選手效力北海道日本火腿鬥士，近年也吸引不少球迷專程飛往北海道看球。若想安排「火腿朝聖行程」，建議可從新千歲機場入境後前往札幌住宿，再利用JR前往球場。

由於ES CON FIELD HOKKAIDO所在的HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE本身就是大型娛樂園區，除了觀賽外，也可以安排球場導覽、球隊商店購買周邊、餐廳用餐、溫泉設施體驗。不少球迷也會搭配札幌市區、北海道美食與近郊景點，規劃成2至3天的棒球旅遊行程。