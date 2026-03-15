中職／悍將官辦熱身賽首勝 林岱安對前東家獅隊吞K
中華職棒官辦熱身賽富邦悍將今天打線發揮，范國宸開轟，助隊以5比2擊敗統一7-ELEVEn獅隊、首勝開張，捕手林岱安轉隊後首度實戰對前東家，1打席吞下三振。
悍將今天在台南亞太國際棒球訓練中心成棒副球場與獅隊交手，悍將2局下范國宸開轟，陽春砲幫助球隊先馳得點。
悍將3局下再有攻勢，林岳谷率先敲出安打，靠著犧牲觸擊、邦力多（Luis Liberato）二壘打添分，孔念恩補上安打，送回球隊第3分。
悍將5局下靠著劉俊豪適時安打再拿1分，6局下林岳谷把握得點圈有人機會，再敲安打，送回團隊第5分。
獅隊打線受制，前7局沒有拿下分數，8局上潘傑楷、陳重羽接連安打，潘磊適時二壘打，幫助球隊追回2分，但攻勢沒有延續。
捕手林岱安去年季後透過自由球員（FA）制度從獅隊轉隊至悍將，今天也是首度在正式實戰中碰上前東家。
林岱安7局上接替蹲捕上場，8局下打席，面對過去搭配熟悉的投手髙塩將樹，吞下三振，今天總計1打數沒有安打表現。
悍將先發投手威戈神（Aaron Wilkerson）總計投4局被敲出3支安打，投出1次三振、沒有四死球保送，無失分，拿下勝投。
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