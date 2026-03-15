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日職／林安可熱身賽首安出爐 獲2保送有1打點

中央社／ 台北15日電
林安可今天熱身賽出賽。 西武隊官方X
林安可今天熱身賽出賽。 西武隊官方X

西武獅隊野手林安可旅日生涯首個球季，今天在官辦熱身賽安打開張，4局敲安一度幫助球隊超前比數，單場1安1打點還有2次四壞保送，西武獅隊終場以5比4擊敗羅德隊。

日職官辦熱身賽埼玉西武獅隊今天繼續與千葉羅德海洋隊交手，林安可結束世界棒球經典賽（WBC）後返回母隊，昨天熱身賽首場先發出賽，4打數吞下3次三振、安打沒有開張，今天比賽先發打6棒、指定打擊。

林安可2局上選到四壞保送上壘，4局兩隊2比2平手局面，西武隊靠著外崎修汰率先敲出二壘打，林安可補上左外野方向安打，幫助球隊超前比數，林安可再靠著趁傳上到二壘。

西武隊5局上長谷川信哉三壘打、靠著滾地球跑回1分，2人出局後外崎修汰敲安上壘，林安可敲出左外野方向飛球出局，沒能幫助球隊延續攻勢。

羅德隊5局下攻下2分、扳平比數，7局上西武隊靠著外崎修汰安打再幫助球隊要回領先，林安可8局上再選到四壞保送上壘。

林安可官辦熱身賽表現漸入佳境，今天總計2打數，官辦熱身賽首安出爐，選到2次四壞保送，貢獻1分打點，賽後打擊率1成67。

林安可 經典賽

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