快訊

今天第4起地震！東部海域16:14規模5.4 為「獨立事件」

經典賽／日本寫隊史最慘成績氣氛沉重 凌晨近2點才離開球場

18縣市有感！東部海域16:14規模5.4地震 最大震度4級

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／張峻瑋二軍初登板 後援2局飆速153公里

中央社／ 台北15日電
張峻瑋。 報系資料照
張峻瑋。 報系資料照

20歲投手張峻瑋結束經典賽後回到母隊日職福岡軟銀鷹隊，今天首度在二軍例行賽亮相，後援2局投出2次三振、無失分，最快球速約153公里，軟銀終場以3比4不敵歐力士隊。

張峻瑋是本屆世界棒球經典賽（WBC）台灣隊最年輕球員，在預賽與對日本中繼登板，投2.2局飆速155公里、無失分，結束經典賽後回到母隊報到。

張峻瑋2024年底確定加盟福岡軟銀鷹隊，去年球季沒有在二軍例行賽登板紀錄，今天二軍軟銀與歐力士猛牛隊比賽，兩隊6局打完，軟銀隊3比4落後，張峻瑋7局下接替登板後援，為日職二軍例行賽初登板。

張峻瑋7局下先投出三振，接著讓打者敲出游擊方向滾地球、一壘方向滾地球出局，8局續投被首名打者河野聰太敲出安打，但及時回穩，依序讓打者敲出捕手上方界外飛球出局、三振、左外野方向飛球出局，沒讓對手有機會延續攻勢。

張峻瑋總計後援投2局，被敲出1支安打，投出2次三振、沒有四死球保送，無失分，最快球速約153公里；軟銀隊比賽後半段沒能追回分數吞敗，張峻瑋無關勝敗。

日職 日本 台灣隊 經典賽

延伸閱讀

日職／宋家豪日職二軍後援1局無失分 陽柏翔連兩戰敲安

經典賽／衛冕軍落馬！日本5：8遭委內瑞拉淘汰首度無緣4強

經典賽／衛冕軍落馬！日本5：8遭委內瑞拉淘汰首度無緣4強

經典賽／屢被長打仍未失控！山本由伸4局5K失2分 用69球退場

相關新聞

中職／悍將官辦熱身賽首勝 林岱安對前東家獅隊吞K

中華職棒官辦熱身賽富邦悍將今天打線發揮，范國宸開轟，助隊以5比2擊敗統一7-ELEVEn獅隊、首勝開張，捕手林岱安轉隊後...

日職／張峻瑋二軍初登板 後援2局飆速153公里

20歲投手張峻瑋結束經典賽後回到母隊日職福岡軟銀鷹隊，今天首度在二軍例行賽亮相，後援2局投出2次三振、無失分，最快球速約...

日職／林安可熱身賽首安出爐 獲2保送有1打點

西武獅隊野手林安可旅日生涯首個球季，今天在官辦熱身賽安打開張，4局敲安一度幫助球隊超前比數，單場1安1打點還有2次四壞保...

日職／宋家豪日職二軍後援1局無失分 陽柏翔連兩戰敲安

東北樂天金鷲隊投手宋家豪今天在日職二軍出賽，後援登板投1局無失分，同樣來自台灣的野手陽柏翔先發出賽，首打席敲出安打，連兩...

日職／安排林家正先到二軍適應環境 新庄剛志用醬汁妙喻

台灣捕手林家正加盟日本職棒北海道火腿鬥士隊，總教練新庄剛志指出，先安排他在二軍出賽適應環境，更以「荷包蛋要淋醬油還是醬汁...

日職／林家正加盟火腿記者會 談經典賽與大谷翔平正面對決

中華隊28歲鐵捕林家正（Lyle Lin）新球季轉往日職火腿隊發展，火腿隊今天與讀賣巨人隊進行熱身賽賽前，在東京巨蛋替他舉辦入團記者會，他先向大家自我介紹，並表示希望大家用「Lyle」來稱呼他。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。