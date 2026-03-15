日職／張峻瑋二軍初登板 後援2局飆速153公里

20歲投手張峻瑋結束經典賽後回到母隊日職福岡軟銀鷹隊，今天首度在二軍例行賽亮相，後援2局投出2次三振、無失分，最快球速約153公里，軟銀終場以3比4不敵歐力士隊。

張峻瑋是本屆世界棒球經典賽（WBC）台灣隊最年輕球員，在預賽與對日本中繼登板，投2.2局飆速155公里、無失分，結束經典賽後回到母隊報到。

張峻瑋2024年底確定加盟福岡軟銀鷹隊，去年球季沒有在二軍例行賽登板紀錄，今天二軍軟銀與歐力士猛牛隊比賽，兩隊6局打完，軟銀隊3比4落後，張峻瑋7局下接替登板後援，為日職二軍例行賽初登板。

張峻瑋7局下先投出三振，接著讓打者敲出游擊方向滾地球、一壘方向滾地球出局，8局續投被首名打者河野聰太敲出安打，但及時回穩，依序讓打者敲出捕手上方界外飛球出局、三振、左外野方向飛球出局，沒讓對手有機會延續攻勢。

張峻瑋總計後援投2局，被敲出1支安打，投出2次三振、沒有四死球保送，無失分，最快球速約153公里；軟銀隊比賽後半段沒能追回分數吞敗，張峻瑋無關勝敗。