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日職／宋家豪日職二軍後援1局無失分 陽柏翔連兩戰敲安

中央社／ 台北15日電
宋家豪。 報系資料照
宋家豪。 報系資料照

東北樂天金鷲隊投手宋家豪今天在日職二軍出賽，後援登板投1局無失分，同樣來自台灣的野手陽柏翔先發出賽，首打席敲出安打，連兩戰敲安，樂天終場以2比0擊敗養樂多隊。

日本職棒二軍賽事樂天金鷲隊今天繼續與東京養樂多燕子隊交手，台灣野手陽柏翔先發打9棒、守游擊，陽柏翔2局首打席敲出右外野方向安打，但隊友沒有延續攻勢，4局上吞下三振。

陽柏翔7局上敲出一壘方向滾地球出局，9局上敲出游擊方向滾地球出局，今天總計4打數敲出1支安打，吞下1次三振，連兩場出賽都有安打表現，賽後打擊率2成86。

樂天隊今天得分攻勢集中前半段，1局上2人出局後靠著繁永晟、青野拓海接連安打，辰己涼介二壘打先馳得點，2局上首名打者伊藤裕季也開轟，陽春砲替球隊再添1分。

7局打完樂天隊維持2比0領先，宋家豪8局下接替登板，雖先保送首名打者澤井廉，但接著製造滾地球雙殺，再讓打者敲出中外野方向飛球出局，沒讓對手有得分機會。宋家豪總計投1局，沒被敲出安打，投出1次四壞保送、無失分，無關勝敗。

樂天 宋家豪

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