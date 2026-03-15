台中城市半程馬拉松清晨起跑 江啟臣楊瓊瓔都到場加油

台中市不動產開發商業同業公會舉辦的「2026台中城市半程馬拉松」今清晨由台中市政府前廣場起跑，活動以「RUN FOR OUR PLANET」為主題，結合低碳永續、全民運動與公益精神，吸引1萬5千人參加，爭取國民黨下屆市長提名的立委江啟臣、楊瓊瓔也都到場為大家加油。變裝組選手戴著花朵頭套起跑，更成為活動亮點之一。

台中市多位建築界人士和台中市政府運動局長游志祥都參加這項活動。因適逢台中市不動產建築開發商業同業公會成立50周年，賽事秉持「運動做公益」理念，從每位參賽者的報名費中捐出20元，共計30萬元捐贈給台中市自閉症教育協進會，將跑者的每一步都化為公益力量。

游志祥說，大型運動活動提升城市能見度與市民參與度，運動不僅促進健康，也帶動城市形象與觀光發展。感謝各大企業、團體將運動、公益與永續結合，創造最美的城市跑步景象。

台中市不動產建築開發公會理事長謝麟兒說，城市發展不只僅侷限在建築物，透過人與城市的互動，更能創造獨特的都市文化。今天萬名跑者齊聚，用雙腳丈量城市，也象徵健康、永續與宜居環境的結合。

路跑全面導入ESG低碳理念。參賽紀念衫採用寶特瓶回收紗製成，大會手冊及成績證明全面電子化，大幅減少紙張使用與碳足跡，讓選手在奔馳的同時，也參與環保行動，展現低碳永續城市賽事典範。

沿途補給站提供台中在地特色美食，包括烤雞等多樣餐點，活動現場還有胖卡餐車，讓跑者享受兼具運動與美食的賽道體驗。活動尾聲的大會摸彩吸引全場目光，獎項包括台中–日本神戶雙人來回機票、iPhone 17、Garmin智慧運動手錶及王品集團餐券，現場選手歡呼聲此起彼落，氣氛高潮迭起。

台中市不動產建築開發公會運動主委陳梓銘說，路跑是讓全民參與的運動，同時展現台中公共空間與城市特色。看到變裝組選手花朵頭套齊跑的畫面，感受到跑者的熱血與節奏為台中城市注入躍動的生命力，讓運動不只是挑戰，更是樂趣與生活的一部分。

台中市不動產開發商業同業公會舉辦的「2026台中城市半程馬拉松」今清晨由台中市政府前廣場起跑。圖／讀者提供

台中市不動產開發商業同業公會舉辦的「2026台中城市半程馬拉松」今清晨由台中市政府前廣場起跑。圖／讀者提供

台中市不動產開發商業同業公會舉辦的「2026台中城市半程馬拉松」今清晨由台中市政府前廣場起跑。圖／讀者提供