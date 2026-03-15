日職／安排林家正先到二軍適應環境 新庄剛志用醬汁妙喻

台灣捕手林家正加盟日本職棒北海道火腿鬥士隊，總教練新庄剛志指出，先安排他在二軍出賽適應環境，更以「荷包蛋要淋醬油還是醬汁」，比喻林家正要適應的日式生活差異性。

林家正結束世界棒球經典賽（WBC）中華隊任務後轉戰火腿隊，昨日球團為他舉辦加盟記者會，當天春訓熱身賽結束後，總教練新庄剛志也被日本媒體「道新體育」問到對於林家正的看法。

由於林家正提到想為火腿隊奪得「日本一」有所貢獻，新庄剛志說：「競爭對手可是非常多喔。我跟他說，想要成為奪冠拼圖，完全要看他自己的表現，我會每天持續觀察他。所以請他帶著『監督（總教練）就在旁邊看著』的覺悟投入練習。」

談到林家正的安排，新庄剛志表示，或許會跟著一軍一起行動幾場，但接著會讓他去二軍找回比賽的感覺，「首要任務是先適應環境，因為他對日本的事情還完全不了解。」新庄舉例，像是章魚燒要沾什麼醬，或是荷包蛋要淋醬油還是醬汁，需要他帶著柔軟的心態去適應各式各樣的新事物。