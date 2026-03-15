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蔣萬安總統府前騎YouBike 為自由車環台大賽開幕親自領跑

攝影中心／ 記者曾原信／台北報導
台北市長蔣萬安（中）上午出席「2026 Tour de Taiwan國際自由車環台公路大賽」台北市站開幕典禮，並騎著YouBike親自領跑暖身圈。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安（中）上午出席「2026 Tour de Taiwan國際自由車環台公路大賽」台北市站開幕典禮，並騎著YouBike親自領跑暖身圈。記者曾原信／攝影

自由車界重要賽事「國際自由車環台賽」首站台北站，今天上午9點正式開賽，台北市市長蔣萬安表示，始終相信運動可以讓世界看到台灣、看到台北，並且台北站是賽事唯一的城市繞圈賽，不只比耐力也比智力，考驗選手們的戰術配合及規畫。

蔣萬安表示，自行車環台賽是台灣唯一的國際公路賽事，每年都吸引許多來自世界各地的選手與車迷參與。今年共有超過190位國際職業選手、20多支隊伍參賽，賽事規模盛大，而蔣萬安也親自騎著YouBike「領跑」為賽事揭開序幕。

台北市長蔣萬安上午出席「2026 Tour de Taiwan國際自由車環台公路大賽」台北市站開幕典禮。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安上午出席「2026 Tour de Taiwan國際自由車環台公路大賽」台北市站開幕典禮。記者曾原信／攝影

台北市長蔣萬安（中）上午出席「2026 Tour de Taiwan國際自由車環台公路大賽」台北市站開幕典禮，蔣萬安表示，能從<a href='/search/tagging/2/總統府' rel='總統府' data-rel='/2/128769' class='tag'><strong>總統府</strong></a>前出發，別具意義。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安（中）上午出席「2026 Tour de Taiwan國際自由車環台公路大賽」台北市站開幕典禮，蔣萬安表示，能從總統府前出發，別具意義。記者曾原信／攝影

「2026 Tour de Taiwan國際自由車環台公路大賽」台北市站今天開跑，選手們疾馳過仁愛路。記者曾原信／攝影
「2026 Tour de Taiwan國際自由車環台公路大賽」台北市站今天開跑，選手們疾馳過仁愛路。記者曾原信／攝影

「2026 Tour de Taiwan國際自由車環台公路大賽」台北市站開幕典禮上午舉行，選手們從總統府前出發。記者曾原信／攝影
「2026 Tour de Taiwan國際自由車環台公路大賽」台北市站開幕典禮上午舉行，選手們從總統府前出發。記者曾原信／攝影

選手 台北 總統府

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