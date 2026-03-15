快訊

Agoda、Booking常出包？赴日旅行怎訂房最保險 內行推3大訂房網：冷門房源也能找

3月20日入春分 四生肖注意關節、氣管發炎…「養肝為先、怒鬱大忌」

經典賽／義大利讓日本球迷驚訝 「放棄足球變成棒球強權了？」

聽新聞
0:00 / 0:00

連續20年參加萬金石馬拉松 最後一次市長身分出席 侯友宜發表告別感言

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導
2026萬金石馬拉松今天開跑，新北市長侯友宜說，從下場跑步到主持鳴槍起跑儀式，他已連續20年參加，感謝所有跑者、志工及各界的支持與幫忙，成就這場賽事。記者邱瑞杰／攝影
2026萬金石馬拉松今天開跑，新北市長侯友宜說，從下場跑步到主持鳴槍起跑儀式，他已連續20年參加，感謝所有跑者、志工及各界的支持與幫忙，成就這場賽事。記者邱瑞杰／攝影

2026萬金石馬拉松今天開跑，新北市長侯友宜發表「告別感言」。侯說，從下場跑步到主持鳴槍起跑儀式，他已連續20年參加，在場這樣的人應該不多。藉著最後一年以市長身分參加，他要感謝各界幫忙，共同成就這場金標章賽事。

萬金石馬拉松分成42.195公里馬拉松、10公里挑戰馬兩組，前者選手6時30分起跑，後者馬選手6時50分出發。

侯友宜在開幕活動致詞時說，時間過得很快，他從民國96年、西元2007年開始跑萬金石。今年是2026年，他參加萬金石馬拉松，從擔任跑者到以市長身分來鳴槍（笛）起跑，總共已經參加了20年，相信在座20年來每年都來萬金石馬拉松的人應該不多。

侯友宜表示，今天是他最後一年以市長的身分參加萬金石馬拉松，這幾年非常謝謝所有的跑者的幫忙，也謝謝市民朋友的支持，更要謝謝議員從頭到尾，無怨無悔的力挺。萬金石馬拉松從銅標章，到銀標章，到全國第1個拿到金標章，都是靠大家的幫忙。

侯友宜也向運動部、中華民國田徑總會致謝，並說更要謝謝萬金石所有當地的鄉親、市民朋友組成啦啦隊。因為賽道封鎖，也造成在地交通不便，但在地鄉親仍全力給市府滿滿的支持，他真的非常感恩鄉親力挺。

侯友宜說，他也要謝謝市府團隊，不管是警、消、醫護、清潔和最辛苦的志工們，謝謝大家幫忙，才能成就1場偉大的萬金石賽事。

侯友宜表示，今天也會藉著最後一次參加萬金石馬拉松，好好謝謝鄉親，謝謝志工，他們的加油的聲音，讓勇敢的跑者有信心跑完萬金石。謝謝志工不論在風雨底下，在大太陽底下，依然服務所有的跑者。

2026萬金石馬拉松今天開跑，新北市長侯友宜說，從下場跑步到主持鳴槍起跑儀式，他已連續20年參加，感謝所有跑者、志工及各界的支持與幫忙，成就這場賽事。記者邱瑞杰／攝影
2026萬金石馬拉松今天開跑，新北市長侯友宜說，從下場跑步到主持鳴槍起跑儀式，他已連續20年參加，感謝所有跑者、志工及各界的支持與幫忙，成就這場賽事。記者邱瑞杰／攝影

2026萬金石馬拉松今天開跑，新北市長侯友宜出席開幕活動，多名跑者與他自拍合照。記者邱瑞杰／攝影
2026萬金石馬拉松今天開跑，新北市長侯友宜出席開幕活動，多名跑者與他自拍合照。記者邱瑞杰／攝影

新北 運動部 馬拉松

延伸閱讀

2026萬金石馬拉松開跑 厄利垂亞好手挑戰破大會記錄 周庭印爭取連三霸

搶80萬雲林同鄉票 蘇巧慧、李四川尬場餐會飄選舉味

雲林同鄉會團拜 副總統、侯友宜各推新北市長人選

李四川甫獲徵召戰新北 第一時間請益侯友宜、劉和然

相關新聞

日職／林家正加盟火腿記者會 談經典賽與大谷翔平正面對決

中華隊28歲鐵捕林家正（Lyle Lin）新球季轉往日職火腿隊發展，火腿隊今天與讀賣巨人隊進行熱身賽賽前，在東京巨蛋替他舉辦入團記者會，他先向大家自我介紹，並表示希望大家用「Lyle」來稱呼他。

連續20年參加萬金石馬拉松 最後一次市長身分出席 侯友宜發表告別感言

2026萬金石馬拉松今天開跑，新北市長侯友宜發表「告別感言」。侯說，從下場跑步到主持鳴槍起跑儀式，他已連續20年參加，在場這樣的人應該不多。藉著最後一年以市長身分參加，他要感謝各界幫忙，共同成就這場金標章賽事。

2026萬金石馬拉松開跑 厄利垂亞好手挑戰破大會記錄 周庭印爭取連三霸

2026新北萬金石馬拉松1萬2000名跑者今晨開跑，來自厄利垂亞的長跑好手Samsom AMARE來台參賽，目標是刷新萬金石大會紀錄。國內全馬好手「印帝」周庭印再度參賽，挑戰連3屆拿下萬金石國內男子組金牌。

日職／林安可回歸西武首戰4支0 吞3K都栽在變化球

林安可昨天回歸西武獅隊，今天在日職熱身賽面對羅德隊擔任第二棒、右外野手，4打數繳白卷、吞下3次三振，狀況仍在調整。

中職／新亮點！統一獅新主場亞太棒球場29日開幕戰 迎48場賽事

2026年中華職棒熱身賽熱鬧開打，台南市政府全力協助中職聯盟，亞太主、副球場首度加入熱身賽使用場地，成為本次賽事一大焦點。市長黃偉哲今天到亞太成棒副球場為統一獅加油，並力邀全國熱血喵迷於3月29日齊聚亞太成棒主球場，為在地球隊統一7 Eleven獅的新主場加油，一同見證歷史時刻。

中職／與國際少年運動會撞期 花蓮暑假三場賽事 取消

花蓮縣八月將舉辦二○二六國際少年運動會（ＩＣＧ），其中射箭賽事預定使用縣立棒球場，導致原規畫在花蓮舉辦的中華職棒例行賽場次被迫取消。教育處指出，原排定主場的統一獅雖願意延期再安排三個場次，但中職聯盟賽程都安排好，只好忍痛取消。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。