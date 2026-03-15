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2026萬金石馬拉松開跑 厄利垂亞好手挑戰破大會記錄 周庭印爭取連三霸

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導
2026新北萬金石馬拉松今晨6時30分鳴笛開跑，新北市長侯友宜表示，今年賽事的亮點是「運動平權」。記者邱瑞杰／攝影
2026新北萬金石馬拉松今晨6時30分鳴笛開跑，新北市長侯友宜表示，今年賽事的亮點是「運動平權」。記者邱瑞杰／攝影

2026新北萬金石馬拉松1萬2000名跑者今晨開跑，來自厄利垂亞的長跑好手Samsom AMARE來台參賽，目標是刷新萬金石大會紀錄。國內全馬好手「印帝」周庭印再度參賽，挑戰連3屆拿下萬金石國內男子組金牌。

新北市長侯友宜和運動部政務次長鄭世忠、中華民國田徑協會理事長葉政彥和副理事長吳清標、新北市體育總會副理事長李修德及贊助商代表，今晨6時在翡翠灣出席馬拉松開幕活動，祝福所有跑者追求更卓越成績，並在北海岸公路跑出快樂心情。

萬金石馬拉松2015年起先後取得世界田徑總會銅標籤、銀標籤、菁英標籤和金標籤認證，是台灣目前最高等級國際認證馬拉松賽事。賽事分成42.195公里馬拉松、10公里挑戰馬兩組，馬拉松選手6時30分起跑，挑戰馬選手6時50分出發。

侯友宜表示，2026萬金石馬拉松的新亮點是「運動平權」，首度增設非二元性別組別，讓每一位跑者都能真實做自己。除了全馬視障配速員，今年挑戰馬也新增視障配速員，突顯從被服務者轉換成服務者的可貴。挑戰馬今年也組新增500個女性專屬名額，支持女性培養規律運動習慣，也能挑戰自我極限。

新北市體育局指出，萬金石馬拉松的大會紀錄是2小時9分31秒，來自厄利垂亞，世界排名第28名的長跑好手Samsom AMARE，有望刷新紀錄。2024、2025萬金石國內男子組冠軍是國內全馬好手「印帝」周庭印，今年再度參賽，挑戰連3屆拿下金牌。

體育局說，今年邀請厄利垂亞、衣索比亞、肯亞、以色列和義大利，來自5國16位國際菁英跑者參賽，整場比賽共計有36國、372位外籍選手，超過1萬2000名選手參加。

2026新北萬金石馬拉松今晨6時30分鳴笛開跑，來自厄利垂亞的長跑好手Samsom AMARE挑戰刷新萬金石大會紀錄，國內全馬好手「印帝」周庭印取取連3屆拿下萬金石國內男子組金牌。記者邱瑞杰／攝影
2026新北萬金石馬拉松今晨6時30分鳴笛開跑，來自厄利垂亞的長跑好手Samsom AMARE挑戰刷新萬金石大會紀錄，國內全馬好手「印帝」周庭印取取連3屆拿下萬金石國內男子組金牌。記者邱瑞杰／攝影

2026新北萬金石馬拉松今晨6時30分鳴笛開跑，來自厄利垂亞的長跑好手Samsom AMARE挑戰刷新萬金石大會紀錄，國內全馬好手「印帝」周庭印取取連3屆拿下萬金石國內男子組金牌。記者邱瑞杰／攝影
2026新北萬金石馬拉松今晨6時30分鳴笛開跑，來自厄利垂亞的長跑好手Samsom AMARE挑戰刷新萬金石大會紀錄，國內全馬好手「印帝」周庭印取取連3屆拿下萬金石國內男子組金牌。記者邱瑞杰／攝影

馬拉松 侯友宜 鄭世忠

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