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棒球／亞太副球場官辦熱身賽首戰 張宥謙先發好投獅搶勝

中央社／ 台北14日電
中華職棒官辦熱身賽開打，中信兄弟隊與統一7-ELEVEn獅隊14日在台南亞太成棒副球場交手，獅隊投手張宥謙（圖）先發5局無失分，助隊以10比1搶勝。圖／中央社（統一獅提供）
中華職棒官辦熱身賽開打，中信兄弟隊與統一7-ELEVEn獅隊14日在台南亞太成棒副球場交手，獅隊投手張宥謙（圖）先發5局無失分，助隊以10比1搶勝。圖／中央社（統一獅提供）

台南亞太主、副球場首度加入中職官辦熱身賽場地，中信兄弟與統一7-ELEVEn獅今天在亞太副球場交手，獅隊陳重羽開轟、張宥謙先發5局無失分，率隊以10比1搶勝。

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主、副球場首度加入中職官辦熱身賽場地，今天亞太副球場首場官辦熱身賽，吸引超過2888名觀眾入場，亞太成棒主球場首場官辦熱身賽安排在20日。

獅隊今天開賽就有攻勢，1局上邱智呈選到四壞保送，1人出局後林培緯敲出二壘打推進，林子豪安打、一棒送回2分，4局上林祖傑選到四壞保送，2人出局後陳重羽開轟，2分砲幫助球隊取得4比0領先。

獅隊6局上再起攻勢，蘇智傑、潘傑楷接連安打先拿1分，再靠著接連四壞保送、邱智呈、林培緯都敲出帶有打點的安打，單局攻下5分奠定勝基，獅隊9局上再靠著單局3安、1次失誤，拿下第10分。

獅隊今天派出投手張宥謙先發，開賽讓兄弟隊打者11上11下，直到4局下2人出局後才被陳俊秀敲出首支安打，但沒讓兄弟延續攻勢，5局下再被敲出1支安打，但力守不失分。

張宥謙今天總計用55球投5局，僅被敲出2支安打，投出2次三振、沒有四死球保送，無失分，拿下勝投。

兄弟隊打線受制，到6局下王威晨安打、岳政華選到四壞保送，靠著捕逸、曾頌恩接連安打攻下唯一1分，攻勢沒有延續吞敗。

中職 中信兄弟 統一獅 陳重羽

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