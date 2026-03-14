聽新聞
0:00 / 0:00
棒球／亞太副球場官辦熱身賽首戰 張宥謙先發好投獅搶勝
台南亞太主、副球場首度加入中職官辦熱身賽場地，中信兄弟與統一7-ELEVEn獅今天在亞太副球場交手，獅隊陳重羽開轟、張宥謙先發5局無失分，率隊以10比1搶勝。
台南亞太國際棒球訓練中心成棒主、副球場首度加入中職官辦熱身賽場地，今天亞太副球場首場官辦熱身賽，吸引超過2888名觀眾入場，亞太成棒主球場首場官辦熱身賽安排在20日。
獅隊今天開賽就有攻勢，1局上邱智呈選到四壞保送，1人出局後林培緯敲出二壘打推進，林子豪安打、一棒送回2分，4局上林祖傑選到四壞保送，2人出局後陳重羽開轟，2分砲幫助球隊取得4比0領先。
獅隊6局上再起攻勢，蘇智傑、潘傑楷接連安打先拿1分，再靠著接連四壞保送、邱智呈、林培緯都敲出帶有打點的安打，單局攻下5分奠定勝基，獅隊9局上再靠著單局3安、1次失誤，拿下第10分。
獅隊今天派出投手張宥謙先發，開賽讓兄弟隊打者11上11下，直到4局下2人出局後才被陳俊秀敲出首支安打，但沒讓兄弟延續攻勢，5局下再被敲出1支安打，但力守不失分。
張宥謙今天總計用55球投5局，僅被敲出2支安打，投出2次三振、沒有四死球保送，無失分，拿下勝投。
兄弟隊打線受制，到6局下王威晨安打、岳政華選到四壞保送，靠著捕逸、曾頌恩接連安打攻下唯一1分，攻勢沒有延續吞敗。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。