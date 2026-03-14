桌球／WTT冠軍賽重慶站 遭張本智和成功復仇林昀儒無緣4強

WTT冠軍賽重慶站今天展開8強賽程，我國一哥林昀儒與日本好手張本智和繼1月多哈站4強後再度碰頭，雙方也再度打出一場激烈的拉鋸戰，最終林昀儒就以8：11、11：5、9：11、11：2、7：11、6：11敗下陣來，無緣4強。

日前才在新加坡大滿貫賽奪下亞軍創下生涯最佳成績的林昀儒，本周轉戰重慶站賽事再度打出亮眼佳績，包括在昨天16強賽擊敗乒超隊友周啟豪，挺進到8強賽。

而今天8強賽林昀儒對手則是世界排名第5名得張本智和，也是雙方繼1月多哈站4強賽林昀儒苦戰7局險勝後再度碰頭，在生涯的第13次對壘中，林昀儒首局在8：6後卻被張本智和連追5分，反倒8：11先丟首局，第二局林昀儒再度在局中取得8：4的領先優勢，不過這次未再讓對手逆襲，以11：5扳平戰局。

第三局張本智和雖然以11：9再度取得領先優勢，但第四局林昀儒拉出開局9：1攻勢，並以11：2再度扳平，也是本場比賽局分落差最大的一局。

第5局雙方再次拉鋸，張本智和以11：7拿下，取得3：2聽牌優勢後，第6局又打出3：0開局，讓林昀儒陷入困境，最終張本智和也以11：6成功關門，成功向林昀儒復仇，並搶下4強門票。