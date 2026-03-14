日職／林家正加盟火腿記者會 談經典賽與大谷翔平正面對決

中華隊28歲鐵捕林家正（Lyle Lin）新球季轉往日職火腿隊發展，火腿隊今天與讀賣巨人隊進行熱身賽賽前，在東京巨蛋替他舉辦入團記者會，他先向大家自我介紹，並表示希望大家用「Lyle」來稱呼他。

林家正在打完本屆世界棒球經典賽後（WBC）向大家報喜，宣布已和火腿隊達成共識，新球季將轉戰日職發展，今天在記者會上他也表示，自己從以前就對日本棒球很有興趣，因此能夠加盟火腿隊真的非常高興，並且抱持滿滿的感謝。

日本媒體介紹，林家正在2024年的世界12強賽代表台灣出賽，在決賽從戶鄉翔征手中敲出全壘打，去年季後曾赴火腿隊秋訓參加測試，今年世界棒球經典賽（WBC）預賽，他也在台日戰擔任中華隊先發捕手。

根據日媒報導，林家正今天記者會上被問及經典賽與日本隊之戰，面對大谷翔平被擊出滿貫全壘打的打席，林家正表示：「和投手討論過後，我們決定跟大谷選手正面對決，即使擊球時機被破壞，他仍有力量把球送上看台，真的是非常厲害的選手。」

林家正在記者會上也提到，自己的優勢是與投手的溝通能力。然而赴日後，語言可能成為他與投手溝通的問題，對此林家正表示：「日文我還完全不會說，接下來會更加努力學習，現階段能做的就是，把每位投手的特徵、球種、優勢等詳細記錄下來並熟記。」

目前火腿隊陣中還有兩名台灣投手古林睿煬及孫易磊，之後有機會看到「台灣投捕搭檔」在日職拚戰，不僅台灣球迷們感到興奮，林家正也坦言很期待，他提到，「因為是投手與捕手的關係，希望能發揮我的優勢，也把投手的優勢發揮出來，為球隊做出貢獻。」