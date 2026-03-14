快訊

日職／林安可回歸西武首戰4支0 吞3K都栽在變化球

春分撞上龍抬頭、土地公頭牙！命理師：3生肖運勢旺、4生肖注意健康

乾冷型冷氣團來襲！溫差大＋「1狀況」超困擾 眾人心累：以為在日本

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／林安可回歸西武首戰4支0 吞3K都栽在變化球

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
今天在日職熱身賽面對羅德隊擔任第二棒、右外野手，4打數繳白卷、吞下3次三振，狀況仍在調整。聯合報系資料照 余承翰
今天在日職熱身賽面對羅德隊擔任第二棒、右外野手，4打數繳白卷、吞下3次三振，狀況仍在調整。聯合報系資料照 余承翰

林安可昨天回歸西武獅隊，今天在日職熱身賽面對羅德隊擔任第二棒、右外野手，4打數繳白卷、吞下3次三振，狀況仍在調整。

林安可本季加盟西武、展開旅日生涯，季前先經歷一趟經典賽之旅，在台、日之間折返飛，隨中華隊止步預賽後，昨天回歸西武陣營，今天已出現在先發打線中。

羅德由21歲右投田中晴也先發，投5局僅被敲3安打、無失分，送出5次三振，林安可首打席在球數2好2壞被137公里指叉球釣到揮空遭到三振，第二打席擊出二壘方向滾地球出局。

第6局面對左投宮﨑颯、第8局面對右投廣池康志郎，林安可同樣都是面對變化球揮空遭到三振，單場3K入袋，隨後在8局下守備異動時提前退場休息。

林安可在經典賽4場預賽合計15打數只有1支一壘打，吞下4次三振、沒有任何保送，打擊率、上壘率、長打率都是0.067，打擊手感相當低迷，回歸西武春訓後也仍在找感覺。

經典賽 日職 中華隊 林安可

延伸閱讀

MLB／費爾柴德延續手感大聯盟熱身賽敲長打 鄭宗哲先發苦吞3K

經典賽／再見3分砲！多明尼加7局10：0「扣倒」南韓 收第一張4強門票

MLB／從WBC燙回MLB！費爾柴德回歸守護者敲長打 3打席都上壘

經典賽／南韓單局用4投壓不住 多明尼加前5局沒靠全壘打7：0領先

相關新聞

日職／林安可回歸西武首戰4支0 吞3K都栽在變化球

林安可昨天回歸西武獅隊，今天在日職熱身賽面對羅德隊擔任第二棒、右外野手，4打數繳白卷、吞下3次三振，狀況仍在調整。

中職／新亮點！統一獅新主場亞太棒球場29日開幕戰 迎48場賽事

2026年中華職棒熱身賽熱鬧開打，台南市政府全力協助中職聯盟，亞太主、副球場首度加入熱身賽使用場地，成為本次賽事一大焦點。市長黃偉哲今天到亞太成棒副球場為統一獅加油，並力邀全國熱血喵迷於3月29日齊聚亞太成棒主球場，為在地球隊統一7 Eleven獅的新主場加油，一同見證歷史時刻。

中職／與國際少年運動會撞期 花蓮暑假三場賽事 取消

花蓮縣八月將舉辦二○二六國際少年運動會（ＩＣＧ），其中射箭賽事預定使用縣立棒球場，導致原規畫在花蓮舉辦的中華職棒例行賽場次被迫取消。教育處指出，原排定主場的統一獅雖願意延期再安排三個場次，但中職聯盟賽程都安排好，只好忍痛取消。

中職／花蓮下半年三場賽事 忍痛取消原因曝光了

花蓮縣8月將舉辦2026國際少年運動會（ICG），其中射箭賽事預定使用縣立棒球場，導致原規畫在花蓮舉辦的中華職棒例行賽場次被迫取消。教育處指出，兩項賽事時間重疊，主場統一獅雖願意延期再安排3個場次，但中職聯盟賽程都安排好，沒有客隊與統一獅比賽，只好忍痛取消。

中職／富邦悍將公布上半季主題日 4月5日林哲瑄引退賽

2026年中職新球季將點燃戰火，富邦悍將今天公布上半季7檔主題日，另外宣布今年新莊主場「外野熱區」全新登場，場場都有 Fubon Angels應援。富邦悍將上半季27場新莊主場售票，將自17日中午12點30分起開放家族會員優先購票，20日中午12點30分全面開賣。

中職／獅隊安排陳傑憲赴醫院檢查 手指骨折癒合需4至6周

「台灣隊長」陳傑憲在世界棒球經典賽（WBC）首戰遭到觸身球擊中，造成左手指骨裂，今天他由所屬的中職統一獅隊球團安排他赴醫院詳細檢查，獅隊表示，陳傑憲左手食指遠端指骨骨折，傷勢癒合時間預計需要4至6周，但仍能進行輕度訓練，預計兩周後再安排回診追蹤傷勢狀況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。