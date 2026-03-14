日職／林安可回歸西武首戰4支0 吞3K都栽在變化球

林安可昨天回歸西武獅隊，今天在日職熱身賽面對羅德隊擔任第二棒、右外野手，4打數繳白卷、吞下3次三振，狀況仍在調整。

林安可本季加盟西武、展開旅日生涯，季前先經歷一趟經典賽之旅，在台、日之間折返飛，隨中華隊止步預賽後，昨天回歸西武陣營，今天已出現在先發打線中。

羅德由21歲右投田中晴也先發，投5局僅被敲3安打、無失分，送出5次三振，林安可首打席在球數2好2壞被137公里指叉球釣到揮空遭到三振，第二打席擊出二壘方向滾地球出局。

第6局面對左投宮﨑颯、第8局面對右投廣池康志郎，林安可同樣都是面對變化球揮空遭到三振，單場3K入袋，隨後在8局下守備異動時提前退場休息。

林安可在經典賽4場預賽合計15打數只有1支一壘打，吞下4次三振、沒有任何保送，打擊率、上壘率、長打率都是0.067，打擊手感相當低迷，回歸西武春訓後也仍在找感覺。