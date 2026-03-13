全大運在中央大學 吉祥物、主題曲及宣導影片亮相

中央大學承辦115年全國大專校院運動會，今年將進行21種競賽。宣傳影片、主題曲及吉祥物「歐比」（Orbit）也在今天首度揭曉，傳達賽會「無懼．永續」精神。

中央大學校長蕭述三接受媒體聯訪表示，聖火設計採「雙火源」形式，其中「科研之火」由他與中央大學極地科研團隊及青年代表在去年7月，於北極世界種子庫前完成引燃與取火儀式；至於「祖靈之火」則是今年2月，在鄒族阿里山特富野部落由長老依循傳統取火、祝禱與傳統「戰祭」祈福引燃。

蕭述三說，賽會吉祥物「歐比」（Orbit）也正式登場，造型是具備太陽能板翅膀的可愛衛星機器人，名稱源自英文「軌道（ORBIT）」。象徵衛星穩定運行、不斷前行精神，不僅寓意中央大學在學術研究與科技創新上的持續突破，更呼應全大運「無懼挑戰、永續前行」的核心精神。

此外，蕭述三指出，中大學生更自行創作115年全大運主題曲「青春永續」，從作詞、作曲、編曲到演唱，全由中大學生一手包辦，把青春熱血、運動的拚搏精神，還有對永續的未來想像都寫進旋律裡，傳達對未來環境的承諾與勇往直前的態度。

中央大學表示，今天也首度公布宣導影片，活動借鏡國際大型賽會永續經營，導入ISO20121永續活動管理標準，減少使用及生產一次性物品，讓全大運不僅是場頂尖運動員的競技盛會，更是環境保護與青年勇氣的集體行動，邀請全民在5月2日至6日一同來見證這場綠色運動盛會。