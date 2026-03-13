中職／花蓮下半年三場賽事 忍痛取消原因曝光了

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣8月將舉辦國際少年運動會，賽事預定使用縣立棒球場，導致原規畫在花蓮舉辦的中華職棒例行賽場次只能取消。圖為2月統一獅隊在花蓮縣立棒球場舉辦春訓開訓儀式，球員們與棒球隊小將們相見歡並擊掌。本報資料照片

花蓮縣8月將舉辦2026國際少年運動會（ICG），其中射箭賽事預定使用縣立棒球場，導致原規畫在花蓮舉辦的中華職棒例行賽場次被迫取消。教育處指出，兩項賽事時間重疊，主場統一獅雖願意延期再安排3個場次，但中職聯盟賽程都安排好，沒有客隊與統一獅比賽，只好忍痛取消。

國際少年運動會將於8月1日至6日登場，共設田徑、游泳、足球、網球、籃球、桌球、射箭與跆拳道等8項競賽，教育處指出，競賽場地是由國際少年運動會總會派員實地勘查後，決定射箭賽事選定在縣立棒球場舉辦。

教育處表示，少年運動會8月初舉行，與在7月底到8月初舉辦的中華職棒例行賽時間重疊，曾與職棒溝通是否調整時間，原先統一獅願意8月11日後再安排3個場次，但因中華職棒聯盟規定，客隊在花東要輪流參賽，且今年比賽時程都排好，聯盟婉拒改期舉辦，加上統一獅資深名將陳鏞基將引退，據悉將移師陳的家鄉台東舉辦引退賽。

根據中職官網公告，5月19、20日將在花蓮舉辦雄鷹與味全龍例行賽，其他月份皆未有賽事。縣府後續將評估規畫棒球邀請賽或相關活動，希望透過不同形式延續棒球熱度，也彌補球迷未能觀賞職棒賽事的遺憾。

中華職棒例行賽將於7月底至8月初在花蓮縣立棒球場開打，卻與國際少年運動會撞期取消。圖為過去統一獅與中信兄弟獅象3連戰。圖／統一獅隊提供

