中職／富邦悍將公布上半季主題日 4月5日林哲瑄引退賽

2026年中職新球季將點燃戰火，富邦悍將今天公布上半季7檔主題日，另外宣布今年新莊主場「外野熱區」全新登場，場場都有 Fubon Angels應援。富邦悍將上半季27場新莊主場售票，將自17日中午12點30分起開放家族會員優先購票，20日中午12點30分全面開賣。

今年悍將主場新莊棒球場在休賽季再度優化，內野一般區座位全面更新，全新座椅提升觀賽舒適度，內野能近距離觀看悍將牛棚練習的「B12、B13區」，同時去年下半季試辦的外野應援收到熱烈迴響，本季「外野熱區」全新登場，場場都有 Fubon Angels 應援。

4月3日、4日 富邦悍將主場開幕戰，今年以「BLUE POWER 」為主題，宣告悍將十週年全新啟動。十年淬鍊、全面進化，從場上戰力到場下應援氣勢全面升級，眾所期待的Fubon Angels全員到齊迎接開幕戰，用熱情舞力引爆全場，與家人們一起迎接十週年嶄新篇章。

主題日推出限量「十週年應援 T-Shirt」，以悍將十週年 LOGO 為核心設計，凡購買內野全區門票即可獲得一件。3日贈送「力量寶藍款」、4日贈送「沉穩藏青款」，同時進場加贈「悍將特刊」，收錄球隊成長決心與 Fubon Angels陣容介紹等內容，帶你 完整掌握十週年亮點。

4月5、6日將迎接「ONE FOR ALL 林哲瑄引退主題日」，林哲瑄去年季末宣告引退，今年4月5日將是他生涯最終戰，4月6日將舉辦引退儀式，場外特別規劃實戰裝備與珍貴展品展示，重溫屬於林哲瑄的榮耀篇章。

4月18、19日「 Lu 來 Lu 快樂 」 主題日，悍將與超萌人氣角色罐頭豬 LULU攜手，把主場變成大型開心樂園，大人小孩一起 《Lu 來 Lu 快樂》，打造萌度滿分拍照區、互動體驗與限定聯名好禮，讓大小朋友邊看球邊放 電。LULU 豬還會驚喜現身和大家互動。

5月9、10日「LOVING CUPID 愛戀邱比特」主題日在新莊主場登場，6位悍將球員化身邱比特，為進場球迷施展浪漫戀愛魔力，現場參與互動遊戲還有機會獲 得邱比特限定好禮。

5月16、17 日「迺夜市 呷好味」主題日，將最具代表性的台味文化搬進場內，打造專屬球迷的美食派對，現場更設有夜市人氣攤位遊戲，重現熟悉又歡樂的逛攤氛圍，讓大小朋友都能盡情同樂。

5月30、31日在台北大巨蛋舉辦年度主題日「G!POP 流行音樂節」 ，今年以「韓流音浪」為主軸，打造棒球與韓流舞台交織的感官盛典，30日將由近期話題度爆表、 以青春能量席捲各大舞台的「女子搖滾樂團」，以及擁有「夏日女王」之稱的韓流實力歌姬帶 來震撼演出。31日則由出道多年、擄獲無數樂迷的韓國「人氣搖滾樂團」壓軸登場。

6月13、14日「Skater JOHN」 主題日，富邦悍將將與熱愛滑板的藍帽小狗「Skater JOHN」攜手，將街頭魂進駐新莊城堡，日本 IP 創作者暨創意總監 SHIBACHAN 也將首次來到球場與粉絲互動，更將推出限定聯名周邊與互動拍照場景。

富邦悍將上半季27場新莊主場賽事門票，將於3月17日起依序開放家族會員於「富邦悍將 售票網、富邦悍將售票 APP」優先購票，3月20日12點30分起於富邦悍將官方售票網、富邦悍 將售票 APP、全台全家便利商店「FamiPort」同步開賣全面開賣，大巨蛋主場賽事，將另行公告售票資訊，球迷朋友敬請期待。