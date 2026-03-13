快訊

羽球／葉宏蔚身體不適 BWF瑞士公開賽混雙16強退賽

中央社／ 記者黎建忠台北13日電
台灣混雙好手葉宏蔚（左）、詹又蓁（右）。 中央社（中華民國羽球協會提供）
台灣混雙好手葉宏蔚（左）、詹又蓁（右）。 中央社（中華民國羽球協會提供）

剛拿下全英羽球公開賽混雙冠軍的台灣組合葉宏蔚詹又蓁，今天在瑞士公開賽16強，因葉宏蔚身體不適決定退賽。他表示，32強打完就覺得怪怪的，保險起見還是先休息。

台灣組合葉宏蔚、詹又蓁上週拿下世界羽球聯盟（BWF）超級1000等級的全英羽球公開賽混雙冠軍，成為賽史上的台灣第一組奪冠好手。

本週葉宏蔚、詹又蓁世界排名攀升至第12名，並且轉戰超級300的瑞士公開賽，首輪32強還直落2擊敗泰國組合晉級。

沒想到，葉宏蔚在經過1天的休息後，還是覺得身體不適，為了今年剩餘賽事保險起見，和搭檔討論過後決定退賽，也讓中國組合晉級8強。

葉宏蔚告訴中央社記者：「剛打完高強度的賽事，身體可能還在恢復期，瑞士賽打完首輪之後，就覺得身體不太舒服，有經過一些治療和放鬆還是沒有明顯好轉，所以我就決定退賽了。」

葉宏蔚透露，接下來應該會先回台灣治療，也就是下週的法國奧爾良大師賽也不會參賽。

另外，女單好手林湘緹在相隔3年後再度對決世界第54、保加利亞球員納爾班托娃（Kaloyana Nalbantova），以21比11、16比21、21比14獲勝，有驚無險晉級8強。

相關新聞

中職／獅隊安排陳傑憲赴醫院檢查 手指骨折癒合需4至6周

「台灣隊長」陳傑憲在世界棒球經典賽（WBC）首戰遭到觸身球擊中，造成左手指骨裂，今天他由所屬的中職統一獅隊球團安排他赴醫院詳細檢查，獅隊表示，陳傑憲左手食指遠端指骨骨折，傷勢癒合時間預計需要4至6周，但仍能進行輕度訓練，預計兩周後再安排回診追蹤傷勢狀況。

羽球／葉宏蔚身體不適 BWF瑞士公開賽混雙16強退賽

剛拿下全英羽球公開賽混雙冠軍的台灣組合葉宏蔚、詹又蓁，今天在瑞士公開賽16強，因葉宏蔚身體不適決定退賽。他表示，32強打...

【即時短評】費仔成新國民英雄 該是中職討論「中華隊條款」的時候了

中華隊結束這屆經典賽的賽程，無法晉級八強，當然會令球迷感到遺憾，但能首次在經典賽中擊敗宿敵韓國，卻也讓球迷回味再三。其中，台裔球員「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在台韓大戰一發逆轉戰局的兩分砲，不但是致勝的重要關鍵，更讓費仔被台灣球迷視為新國民英雄；但也因此，或許是到了中華職棒該討論「中華隊條款」的時刻了。

中職／中信兄弟揭曉上半季主題日 主場門票16日開賣

中華職棒37年賽季即將開戰，中信兄弟球團今天公布2026年上半季臺中洲際主場售票資訊，以「棒球+音樂+IP聯名」三大核心為主軸，除了象迷最期待的「我不是歌手」推出全新企劃，更有巧虎、Snoopy及讀賣巨人等重磅聯名接力登場，要為球迷打造最豐富的球場體驗。

中職／「開季團圓大辦桌2.0」21日高雄登場 席開180桌門票明開賣

迎接中華職棒37年新球季，開季宣傳活動今年再度前進高雄，3月21日在高雄夢時代二期廣場舉行，延續辦桌形式，擴大舉辦「開季團圓大辦桌2.0」活動，總計180桌、1800席，邀請球迷以最具台灣味的方式迎接嶄新球季。

日職／下一站加盟火腿隊 林家正：吸收養分回饋家鄉台灣

中華隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）預賽止步，選手各自回到母隊備戰新球季，捕手林家正則是直接從日本展開職涯的新篇章，今天他人在東京發文，宣告自己已和日職火腿隊簽下合約，將直接投入春訓，「我將持續吸收養分，待我能有機會與能力回饋我的家鄉台灣。」

