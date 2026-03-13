羽球／葉宏蔚身體不適 BWF瑞士公開賽混雙16強退賽

剛拿下全英羽球公開賽混雙冠軍的台灣組合葉宏蔚、詹又蓁，今天在瑞士公開賽16強，因葉宏蔚身體不適決定退賽。他表示，32強打完就覺得怪怪的，保險起見還是先休息。

台灣組合葉宏蔚、詹又蓁上週拿下世界羽球聯盟（BWF）超級1000等級的全英羽球公開賽混雙冠軍，成為賽史上的台灣第一組奪冠好手。

本週葉宏蔚、詹又蓁世界排名攀升至第12名，並且轉戰超級300的瑞士公開賽，首輪32強還直落2擊敗泰國組合晉級。

沒想到，葉宏蔚在經過1天的休息後，還是覺得身體不適，為了今年剩餘賽事保險起見，和搭檔討論過後決定退賽，也讓中國組合晉級8強。

葉宏蔚告訴中央社記者：「剛打完高強度的賽事，身體可能還在恢復期，瑞士賽打完首輪之後，就覺得身體不太舒服，有經過一些治療和放鬆還是沒有明顯好轉，所以我就決定退賽了。」

葉宏蔚透露，接下來應該會先回台灣治療，也就是下週的法國奧爾良大師賽也不會參賽。

另外，女單好手林湘緹在相隔3年後再度對決世界第54、保加利亞球員納爾班托娃（Kaloyana Nalbantova），以21比11、16比21、21比14獲勝，有驚無險晉級8強。