中職／獅隊安排陳傑憲赴醫院檢查 手指骨折癒合需4至6周

「台灣隊長」陳傑憲在世界棒球經典賽（WBC）首戰遭到觸身球擊中，造成左手指骨裂，今天他由所屬的中職統一獅隊球團安排他赴醫院詳細檢查，獅隊表示，陳傑憲左手食指遠端指骨骨折，傷勢癒合時間預計需要4至6周，但仍能進行輕度訓練，預計兩周後再安排回診追蹤傷勢狀況。

陳傑憲在今年經典賽第一場對上澳洲隊之戰，遭到觸身球擊中，當下經中華隊隊醫評估有骨裂的狀況，在東京時就赴醫院進行檢查，診斷為左手食指遠端骨裂，之後他打上石膏繼續隨隊，甚至在最後一場對南韓隊的比賽，帶傷上場代跑，感動海內外球迷。

他在結束中華隊返台之後，今天由獅隊安排赴醫院檢查，球團也在今天發布消息指出，今天上午排陳傑憲前往高雄長庚醫院進行詳細診斷及治療評估，「經X光及電腦斷層掃描檢查，確認左手食指遠端指骨骨折，預計癒合時間為4至6周，期間需配戴保護固定護具，並可進行輕度專項訓練。」

獅隊也預計在2周後再安排他回診，追蹤骨頭癒合狀況，才能進一步評估復健時程。