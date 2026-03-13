快訊

中職／獅隊安排陳傑憲赴醫院檢查 手指骨折癒合需4至6周

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
陳傑憲。 特派記者余承翰／東京攝影
陳傑憲。 特派記者余承翰／東京攝影

「台灣隊長」陳傑憲在世界棒球經典賽（WBC）首戰遭到觸身球擊中，造成左手指骨裂，今天他由所屬的中職統一獅隊球團安排他赴醫院詳細檢查，獅隊表示，陳傑憲左手食指遠端指骨骨折，傷勢癒合時間預計需要4至6周，但仍能進行輕度訓練，預計兩周後再安排回診追蹤傷勢狀況。

陳傑憲在今年經典賽第一場對上澳洲隊之戰，遭到觸身球擊中，當下經中華隊隊醫評估有骨裂的狀況，在東京時就赴醫院進行檢查，診斷為左手食指遠端骨裂，之後他打上石膏繼續隨隊，甚至在最後一場對南韓隊的比賽，帶傷上場代跑，感動海內外球迷。

他在結束中華隊返台之後，今天由獅隊安排赴醫院檢查，球團也在今天發布消息指出，今天上午排陳傑憲前往高雄長庚醫院進行詳細診斷及治療評估，「經X光及電腦斷層掃描檢查，確認左手食指遠端指骨骨折，預計癒合時間為4至6周，期間需配戴保護固定護具，並可進行輕度專項訓練。」

獅隊也預計在2周後再安排他回診，追蹤骨頭癒合狀況，才能進一步評估復健時程。

陳傑憲 中華隊 經典賽

相關新聞

中職／獅隊安排陳傑憲赴醫院檢查 手指骨折癒合需4至6周

「台灣隊長」陳傑憲在世界棒球經典賽（WBC）首戰遭到觸身球擊中，造成左手指骨裂，今天他由所屬的中職統一獅隊球團安排他赴醫院詳細檢查，獅隊表示，陳傑憲左手食指遠端指骨骨折，傷勢癒合時間預計需要4至6周，但仍能進行輕度訓練，預計兩周後再安排回診追蹤傷勢狀況。

【即時短評】費仔成新國民英雄 該是中職討論「中華隊條款」的時候了

中華隊結束這屆經典賽的賽程，無法晉級八強，當然會令球迷感到遺憾，但能首次在經典賽中擊敗宿敵韓國，卻也讓球迷回味再三。其中，台裔球員「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在台韓大戰一發逆轉戰局的兩分砲，不但是致勝的重要關鍵，更讓費仔被台灣球迷視為新國民英雄；但也因此，或許是到了中華職棒該討論「中華隊條款」的時刻了。

中職／中信兄弟揭曉上半季主題日 主場門票16日開賣

中華職棒37年賽季即將開戰，中信兄弟球團今天公布2026年上半季臺中洲際主場售票資訊，以「棒球+音樂+IP聯名」三大核心為主軸，除了象迷最期待的「我不是歌手」推出全新企劃，更有巧虎、Snoopy及讀賣巨人等重磅聯名接力登場，要為球迷打造最豐富的球場體驗。

中職／「開季團圓大辦桌2.0」21日高雄登場 席開180桌門票明開賣

迎接中華職棒37年新球季，開季宣傳活動今年再度前進高雄，3月21日在高雄夢時代二期廣場舉行，延續辦桌形式，擴大舉辦「開季團圓大辦桌2.0」活動，總計180桌、1800席，邀請球迷以最具台灣味的方式迎接嶄新球季。

日職／下一站加盟火腿隊 林家正：吸收養分回饋家鄉台灣

中華隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）預賽止步，選手各自回到母隊備戰新球季，捕手林家正則是直接從日本展開職涯的新篇章，今天他人在東京發文，宣告自己已和日職火腿隊簽下合約，將直接投入春訓，「我將持續吸收養分，待我能有機會與能力回饋我的家鄉台灣。」

棒球／爭取下任棒協理事長？經濟部前部長郭智輝表態了

棒協理事長辜仲諒第二任期即將屆滿，外傳經濟部前部長郭智輝有意參選新任理事長，郭智輝對此回應，對他來說，不論身處什麼角色，只要有機會，都希望能為自己熱愛的領域盡一份心力，也為台灣棒球累積更多向上成長的動能。

