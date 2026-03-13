【即時短評】費仔成新國民英雄 該是中職討論「中華隊條款」的時候了

中華隊結束這屆經典賽的賽程，無法晉級八強，當然會令球迷感到遺憾，但能首次在經典賽中擊敗宿敵韓國，卻也讓球迷回味再三。其中，台裔球員「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在台韓大戰一發逆轉戰局的兩分砲，不但是致勝的重要關鍵，更讓費仔被台灣球迷視為新國民英雄；但也因此，或許是到了中華職棒該討論「中華隊條款」的時刻了。

現年29歲的費仔，自2021年起展開他的大聯盟生涯，5個球季下來，累積18發全壘打、68分打點，打擊率2成23；2023、2024年在紅人隊，還分別獲得97、91場出賽機會，以及219及209個打數，去年春訓遭紅人釋出後，歷經勇士、光芒等隊，僅獲得28場出賽機會及51個打數，但守護者隊仍願意在今年給費仔一個機會，簽下了一紙小聯盟合約。

大聯盟可說是所有棒球選手的夢想，也因此後浪來的又快又急，不能否認的是，目前費仔的年齡與成績，或許已經難以讓大聯盟各隊投注太多的關愛眼神，離開大聯盟是遲早的事。但費仔仍是一名相當好的球員，與球星張育成5年大聯盟繳出的20支全壘打、79分打點及2成04的打擊率來說，費仔若加入中華職棒，絕對還是六隊都想爭取的看板球星。

但問題是，費仔仍是美國籍，依照目前中華職棒的規章，外籍球員在中職一軍累計年資滿9年後，才可視同本土球員，費仔顯然不符規定，要加盟中職就必須與其外籍球員競爭每隊同時可註冊4人、登錄3人、每場比賽同時上場2人的機會；以現在中職六隊洋將都以投手為主的現況來看，費仔要在中職找到機會並不容易。

當然，中華職棒訂有外籍球員人數限制，是為了保障本土球員有出賽機會，但費仔冒著對職業生涯造成風險的可能，接受邀請代表中華隊出戰經典賽，更繳出了漂亮的成績，難道這樣的球員若有一天想要到台灣打球，還要被視為外籍球員，相較於我們需要他時的殷殷期盼，公平嗎？

也因此，中華職棒應該要思考仿效職籃P+，只要父母其中一方持有中華民國身分證或中華民國護照，且本人持有華僑身分證明書，視為華裔球員；或是TPBL的原則，依照國際籃總認定標準，將台裔球員視為本土球員，對出賽機會給予更寬鬆的認定。

費仔這次代表中華隊出戰經典賽，是一個開始，而在國際賽戰力需求下，未來勢必會有其他的「費仔」獲中華隊邀請。因此，中華職棒在本土球員出賽機會及感謝台裔球員為國付出的綜合考量下，應思考訂定「中華隊」條款，凡是曾獲邀代表中華隊出賽一級賽事的台裔球員，若願意加盟中華職棒，都可視為本土球員，或給予更多出賽保障。如此一來，對中華隊的戰績，對中職的精采度，對曾為國付出的台裔球員來說，才會是一個三贏的結果。