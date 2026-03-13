快訊

曾遭北京兩度制裁 美國務卿魯比歐擬隨川普訪陸

高雄「阿志頭」男公關跳洗腦歌拍片成流量密碼 警：將開罰

美軍對伊朗作戰期間出事！KC-135在伊拉克西部墜毀 機上人員搜救中

聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】費仔成新國民英雄 該是中職討論「中華隊條款」的時候了

聯合報／ 本報記者程平
2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，費爾柴德（Stuart Fairchild）（右）敲出關鍵逆轉全壘打，成為台灣球迷心中的新英雄。圖／聯合報系資料照片
2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，費爾柴德（Stuart Fairchild）（右）敲出關鍵逆轉全壘打，成為台灣球迷心中的新英雄。圖／聯合報系資料照片

中華隊結束這屆經典賽的賽程，無法晉級八強，當然會令球迷感到遺憾，但能首次在經典賽中擊敗宿敵韓國，卻也讓球迷回味再三。其中，台裔球員「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在台韓大戰一發逆轉戰局的兩分砲，不但是致勝的重要關鍵，更讓費仔被台灣球迷視為新國民英雄；但也因此，或許是到了中華職棒該討論「中華隊條款」的時刻了。

現年29歲的費仔，自2021年起展開他的大聯盟生涯，5個球季下來，累積18發全壘打、68分打點，打擊率2成23；2023、2024年在紅人隊，還分別獲得97、91場出賽機會，以及219及209個打數，去年春訓遭紅人釋出後，歷經勇士、光芒等隊，僅獲得28場出賽機會及51個打數，但守護者隊仍願意在今年給費仔一個機會，簽下了一紙小聯盟合約。

大聯盟可說是所有棒球選手的夢想，也因此後浪來的又快又急，不能否認的是，目前費仔的年齡與成績，或許已經難以讓大聯盟各隊投注太多的關愛眼神，離開大聯盟是遲早的事。但費仔仍是一名相當好的球員，與球星張育成5年大聯盟繳出的20支全壘打、79分打點及2成04的打擊率來說，費仔若加入中華職棒，絕對還是六隊都想爭取的看板球星。

但問題是，費仔仍是美國籍，依照目前中華職棒的規章，外籍球員在中職一軍累計年資滿9年後，才可視同本土球員，費仔顯然不符規定，要加盟中職就必須與其外籍球員競爭每隊同時可註冊4人、登錄3人、每場比賽同時上場2人的機會；以現在中職六隊洋將都以投手為主的現況來看，費仔要在中職找到機會並不容易。

當然，中華職棒訂有外籍球員人數限制，是為了保障本土球員有出賽機會，但費仔冒著對職業生涯造成風險的可能，接受邀請代表中華隊出戰經典賽，更繳出了漂亮的成績，難道這樣的球員若有一天想要到台灣打球，還要被視為外籍球員，相較於我們需要他時的殷殷期盼，公平嗎？

也因此，中華職棒應該要思考仿效職籃P+，只要父母其中一方持有中華民國身分證或中華民國護照，且本人持有華僑身分證明書，視為華裔球員；或是TPBL的原則，依照國際籃總認定標準，將台裔球員視為本土球員，對出賽機會給予更寬鬆的認定。

費仔這次代表中華隊出戰經典賽，是一個開始，而在國際賽戰力需求下，未來勢必會有其他的「費仔」獲中華隊邀請。因此，中華職棒在本土球員出賽機會及感謝台裔球員為國付出的綜合考量下，應思考訂定「中華隊」條款，凡是曾獲邀代表中華隊出賽一級賽事的台裔球員，若願意加盟中華職棒，都可視為本土球員，或給予更多出賽保障。如此一來，對中華隊的戰績，對中職的精采度，對曾為國付出的台裔球員來說，才會是一個三贏的結果。

中職 中華隊 費爾柴德

延伸閱讀

經典賽／回顧中華隊精彩時刻 古林睿煬、張育成是投打MVP

經典賽／預賽4戰數字會說話 中華隊投打主要數據不敵韓澳

經典賽／鄭宗哲、費仔名列前茅 中華隊打線成績單出爐！第一名不意外是他

經典賽／中華隊轟垮捷克奪首勝 周日拚勝南韓背水一戰

相關新聞

【即時短評】費仔成新國民英雄 該是中職討論「中華隊條款」的時候了

中華隊結束這屆經典賽的賽程，無法晉級八強，當然會令球迷感到遺憾，但能首次在經典賽中擊敗宿敵韓國，卻也讓球迷回味再三。其中，台裔球員「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在台韓大戰一發逆轉戰局的兩分砲，不但是致勝的重要關鍵，更讓費仔被台灣球迷視為新國民英雄；但也因此，或許是到了中華職棒該討論「中華隊條款」的時刻了。

【即時短評】媽媽市長不在家 藍營「姐弟之爭」誰能搶下中間票？

台中市長盧秀燕昨日深夜登上前往美國的飛機，「媽媽市長不在家」的11天裡，國民黨市長提名戰氣氛愈炒愈熱。立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔各自舉辦2場造勢大會，本周六造勢場合強碰。楊瓊瓔基層耕耘深厚，江啟臣有派系大老力挺，如何搶下中間票是決勝關鍵。

【即時短評】陸劇逐玉在台爆火 豈是政治所能操弄？

陸劇「逐玉」三月甫開播不久、在Netflix 更新還未到二十集，已經在台灣奪下收視冠軍。近年大陸電視劇登上台灣熱門並非稀罕事，觀眾也並不會依此作為政治聯想，但真正值得注意的，是逐玉爆火再次提醒台灣官員：大陸文化產品的爆火與消費者是否喜愛，並不服從於政治敘事。

【重磅快評】票投在野會密告？謝長廷把卓揆推落更深泥淖

卓榮泰包機看球惹議，立院外交及國防委員會今天考察松指部。前駐日代表謝長廷PO文挺卓，稱在野提不出證據讓卓一刀斃命，卓由松指部進出是方便執行安全任務，違反哪條法律？其實謝畫錯重點，外界質疑的不是卓使用軍方停機坪，而是卓自始就說是自費私人行程。如果卓老實承認是公務行程，別說由松指部進出，連包機報公帳都不會有人質疑。

【重磅快評】美啟動301霸王條款 台灣產業如何挺過最差情境

美國貿易代表署（USTR）宣布對台灣、中國、歐盟、南韓、日本等16個貿易夥伴啟動301條款調查，台灣半導體晶片與電子產品都在調查範圍內。美方採取此一舉動不令人意外，這是川普政府在最高法院裁定其先前援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵的對等關稅違憲後，為填補關稅空缺、重建貿易壁壘的一記回馬槍。

【重磅快評】薛丁格的貓與卓榮泰的牛皮紙袋

1920年代，丹麥物理學家波耳(Niels Bohr)和德國物理學家海森堡(Werner Heisenberg)針對量子力學，提出了知名的「哥本哈根詮釋(Copenhagen interpretation)」。簡單的說，就是在量子力學的世界，微觀粒子處於「疊加態」，也就是存在多種可能；而這樣的狀態，直到觀察的時候才會「攤縮」成一個確定的狀態，而且本質上，這個狀態是隨機的。「哥本哈根詮釋」直到如今，仍是量子物理的主流觀點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。