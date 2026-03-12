自由車／歷經傷病回歸又晉升奶爸 馮俊凱成「時間管理大師」

自由車一哥馮俊凱去年11月因為急性肺炎住院，不得已退出全國公路自由車錦標賽，在歷經一段漫長的恢復期後，即將在本周代表日本宇都宮車隊參與環台賽，而去年底迎來女兒出生晉升攜手奶爸的他也表示，現在已經成為「時間管理大師」，但也不忘感謝老婆與家人的全力支持，讓他能夠專注在訓練上。

馮俊凱去年11月因為肺部細菌感染病發急性肺炎退出全國錦標賽，由於該場比賽為今年亞錦賽資格賽，連帶影響到名古屋亞運的參賽資格爭取，讓馮俊凱一度大受打擊，不過12月他也迎來女兒的出生，晉升新手奶爸，也找到了新的努力動力。

在過去一段時間的恢復與重新訓練後，馮俊凱也將在15日與杜志濠攜手代表日本宇都宮車隊參與環台賽，談到目前身體恢復狀況，馮俊凱說：「我很努力恢復，在環台賽之前調整到一個很好的狀態。但還是要透過比賽去實際知道現在狀態是怎麼樣，不過就訓練來講的話都沒問題，我覺得訓練有回到一個很好的水準。」

對於女兒出生後晉升攜手奶爸，馮俊凱也透露由於自己平時就習慣早起，所以早上都會先幫忙餵奶、換尿布後再出門練習，成為「時間管理大師」，「不過還是要感謝老婆跟家人都全力支持我在訓練上。雖然我在家會盡量幫忙，但她每次晚上都說『你還是去早點休息，不然影響到明天的訓練』，所以大部分時間都是她在帶。就像我剛才說的，現在要變一個『時間管理大師』，跟以前想幾點起床的模式會有點不太一樣，但目前都還蠻順利的。」

對於今年名古屋亞運是否有機會透過徵召方式參賽，馮俊凱也坦言，「現在我自己的話就是放得很開，畢竟有比賽我就一樣努力去比，不會太強求去爭取什麼，就把我自己表現好。而Sergio（杜志濠）已經拿到門票，我也很看好他，有機會在個人計時賽上面去爭奪獎牌。」