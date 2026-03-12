快訊

張菲舊愛出事了！金元萱違法遭移送 涉非法經營「偷跑5年」被抓包

喉嚨好像刀割！沒去日本竟染「食人菌」 一家8人感染、8歲兒哭喊痛

三重發生工安意外 建築工人疑自10樓墜地命危送醫

自由車／歷經傷病回歸又晉升奶爸 馮俊凱成「時間管理大師」

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
馮俊凱（左）、杜志濠（右）。記者劉肇育／攝影
馮俊凱（左）、杜志濠（右）。記者劉肇育／攝影

自由車一哥馮俊凱去年11月因為急性肺炎住院，不得已退出全國公路自由車錦標賽，在歷經一段漫長的恢復期後，即將在本周代表日本宇都宮車隊參與環台賽，而去年底迎來女兒出生晉升攜手奶爸的他也表示，現在已經成為「時間管理大師」，但也不忘感謝老婆與家人的全力支持，讓他能夠專注在訓練上。

馮俊凱去年11月因為肺部細菌感染病發急性肺炎退出全國錦標賽，由於該場比賽為今年亞錦賽資格賽，連帶影響到名古屋亞運的參賽資格爭取，讓馮俊凱一度大受打擊，不過12月他也迎來女兒的出生，晉升新手奶爸，也找到了新的努力動力。

在過去一段時間的恢復與重新訓練後，馮俊凱也將在15日與杜志濠攜手代表日本宇都宮車隊參與環台賽，談到目前身體恢復狀況，馮俊凱說：「我很努力恢復，在環台賽之前調整到一個很好的狀態。但還是要透過比賽去實際知道現在狀態是怎麼樣，不過就訓練來講的話都沒問題，我覺得訓練有回到一個很好的水準。」

對於女兒出生後晉升攜手奶爸，馮俊凱也透露由於自己平時就習慣早起，所以早上都會先幫忙餵奶、換尿布後再出門練習，成為「時間管理大師」，「不過還是要感謝老婆跟家人都全力支持我在訓練上。雖然我在家會盡量幫忙，但她每次晚上都說『你還是去早點休息，不然影響到明天的訓練』，所以大部分時間都是她在帶。就像我剛才說的，現在要變一個『時間管理大師』，跟以前想幾點起床的模式會有點不太一樣，但目前都還蠻順利的。」

對於今年名古屋亞運是否有機會透過徵召方式參賽，馮俊凱也坦言，「現在我自己的話就是放得很開，畢竟有比賽我就一樣努力去比，不會太強求去爭取什麼，就把我自己表現好。而Sergio（杜志濠）已經拿到門票，我也很看好他，有機會在個人計時賽上面去爭奪獎牌。」

環台賽 名古屋 日本

延伸閱讀

自由車／搶先體驗最新空力車 馮俊凱、杜志濠環台賽攜手對抗中華隊

田徑／冬訓期仍在青年盃摘金 旅日新星陳羿岑放眼名古屋亞運參賽權

自由車冠軍邱聖芯教練獎金均分爭議 石明謹：缺乏評鑑標準不合理

田徑／青年盃林仲威摘金 修正跨欄技術拚亞運

相關新聞

日職／經典賽表現被看到了！ 林家正加盟日本火腿隊

中華隊結束本屆世界棒球經典賽（WBC）賽程，國家隊鐵捕林家正也找到新東家，確定轉戰日職發展，根據多家日本媒體報導，日職火腿隊今天宣布與林家正簽約，背號38號，他也將成為今年火腿陣中繼古林睿煬、孫易磊後的第3位台灣選手。

棒球／爭取下任棒協理事長？經濟部前部長郭智輝表態了

棒協理事長辜仲諒第二任期即將屆滿，外傳經濟部前部長郭智輝有意參選新任理事長，郭智輝對此回應，對他來說，不論身處什麼角色，只要有機會，都希望能為自己熱愛的領域盡一份心力，也為台灣棒球累積更多向上成長的動能。

自由車／歷經傷病回歸又晉升奶爸 馮俊凱成「時間管理大師」

自由車一哥馮俊凱去年11月因為急性肺炎住院，不得已退出全國公路自由車錦標賽，在歷經一段漫長的恢復期後，即將在本周代表日本宇都宮車隊參與環台賽，而去年底迎來女兒出生晉升攜手奶爸的他也表示，現在已經成為「時間管理大師」，但也不忘感謝老婆與家人的全力支持，讓他能夠專注在訓練上。

自由車／搶先體驗最新空力車 馮俊凱、杜志濠環台賽攜手對抗中華隊

國際自由車精品品牌美利達今天正式發表最新空力車款「REACTO 第五代銳克多」，並邀請到即將在環台賽以銳克多戰駒出賽的日本宇都宮車隊車手，包括我國車手馮俊凱、杜志濠一起為活動站台，兩人也分享了搶先體驗第五代銳克多的心得。

中職／中信兄弟揭曉上半季主題日 主場門票16日開賣

中華職棒37年賽季即將開戰，中信兄弟球團今天公布2026年上半季臺中洲際主場售票資訊，以「棒球+音樂+IP聯名」三大核心為主軸，除了象迷最期待的「我不是歌手」推出全新企劃，更有巧虎、Snoopy及讀賣巨人等重磅聯名接力登場，要為球迷打造最豐富的球場體驗。

中職／「開季團圓大辦桌2.0」21日高雄登場 席開180桌門票明開賣

迎接中華職棒37年新球季，開季宣傳活動今年再度前進高雄，3月21日在高雄夢時代二期廣場舉行，延續辦桌形式，擴大舉辦「開季團圓大辦桌2.0」活動，總計180桌、1800席，邀請球迷以最具台灣味的方式迎接嶄新球季。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。