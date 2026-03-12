快訊

張菲舊愛出事了！金元萱違法遭移送 涉非法經營「偷跑5年」被抓包

喉嚨好像刀割！沒去日本竟染「食人菌」 一家8人感染、8歲兒哭喊痛

三重發生工安意外 建築工人疑自10樓墜地命危送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

自由車／搶先體驗最新空力車 馮俊凱、杜志濠環台賽攜手對抗中華隊

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
馮俊凱（左3）、杜志濠（右3）將在環台賽代表日本宇都宮車隊出賽。記者劉肇育／攝影
馮俊凱（左3）、杜志濠（右3）將在環台賽代表日本宇都宮車隊出賽。記者劉肇育／攝影

國際自由車精品品牌美利達今天正式發表最新空力車款「REACTO 第五代銳克多」，並邀請到即將在環台賽以銳克多戰駒出賽的日本宇都宮車隊車手，包括我國車手馮俊凱、杜志濠一起為活動站台，兩人也分享了搶先體驗第五代銳克多的心得。

美利達第一代銳克多首發於2011年，當時便以全球罕見的低風阻公路車之姿打響名號，第五代銳克多在樣品開發完成後，於2025年交由頂尖車隊於世界巡迴賽事中進行產品實測，直至今年3月全球正式發表。

一年一度的環台賽即將於15日正式開賽，日本宇都宮車隊也將以美利達銳克多戰駒出賽環台賽，發表會上宇都宮車隊2026年車隊版塗裝也首次公開亮相，環台賽出賽陣容全員到齊，由日本主將岡篤志、台灣一哥馮俊凱和台灣個人計時最速男杜志濠與隊友們同台出席，分享實戰測試的感受及評價。

馮俊凱表示，自己從第二代銳克多就開始騎乘，可以說是銳克多的忠實粉絲，也能感受到每一代車款的好處與驚喜之處，其中新發表的第五代銳克多，不會因為重量失去剛性，更沒有因為剛性失去舒適，「尤其是握把很帥，讓我留下深刻印象，這台車在爬坡和速度上也都有很不錯的腳感。」

2月剛取得2026年自由車公路亞錦賽個人計時銅牌，成為台灣首位取得名古屋亞運自由車參賽門票的杜志濠，美利達也特別為他準備了專屬的冠軍車款塗裝，同步於發表會上首秀，杜志濠在今年年初開始騎乘並給出了極高的評價，「第五代銳克多是我目前騎過最好騎的車，不是僅僅只追求速度和剛性，同時堅持打造騎乘時的舒適性，搭配極具科技及時尚感的塗裝設計和配色，讓我從拿到銳克多的第一天開始，每天都想出門練車。」

談到接下來將與馮俊凱一同代表宇都宮車隊參與環台賽，並與昔日中華隊隊友同場競速，杜志濠也表示，「這次中華隊陣容很不錯，也來了很多的外隊，是國內選手很好的學習機會。我跑過中華隊環台賽很多次，這都是很難得可貴的經驗。雖然我現在跑職業隊，跟他們同場競技我覺得蠻酷的，也祝福他們都順利。」

馮俊凱也表示，在今年杜志濠也加入宇都宮車隊後，確實有很大的不同，「最大不同就是我們可以用中文溝通，比賽間可以跟他講一些互相鼓勵的話，這感覺應該會蠻好的。而這次中華隊陣容也蠻年輕的，有很多小將加入，加上又有比較有經驗的（盧）紹軒在帶領，我覺得應該可以創造一些話題，希望彼此加油。」

美利達 自由車 名古屋

延伸閱讀

2013 年經典賽，日球星陽岱鋼拿下預賽 MVP 表現亮眼！

拉普蘭極地橫越賽獲亞軍 陳彥博：期許成為冒險家

經典賽／贏球功臣…費爾柴德連2場開轟 願再披中華戰袍

經典賽／迎接台日大戰 日本教頭井端弘和：第一球開始積極進攻

相關新聞

日職／經典賽表現被看到了！ 林家正加盟日本火腿隊

中華隊結束本屆世界棒球經典賽（WBC）賽程，國家隊鐵捕林家正也找到新東家，確定轉戰日職發展，根據多家日本媒體報導，日職火腿隊今天宣布與林家正簽約，背號38號，他也將成為今年火腿陣中繼古林睿煬、孫易磊後的第3位台灣選手。

棒球／爭取下任棒協理事長？經濟部前部長郭智輝表態了

棒協理事長辜仲諒第二任期即將屆滿，外傳經濟部前部長郭智輝有意參選新任理事長，郭智輝對此回應，對他來說，不論身處什麼角色，只要有機會，都希望能為自己熱愛的領域盡一份心力，也為台灣棒球累積更多向上成長的動能。

自由車／搶先體驗最新空力車 馮俊凱、杜志濠環台賽攜手對抗中華隊

國際自由車精品品牌美利達今天正式發表最新空力車款「REACTO 第五代銳克多」，並邀請到即將在環台賽以銳克多戰駒出賽的日本宇都宮車隊車手，包括我國車手馮俊凱、杜志濠一起為活動站台，兩人也分享了搶先體驗第五代銳克多的心得。

中職／中信兄弟揭曉上半季主題日 主場門票16日開賣

中華職棒37年賽季即將開戰，中信兄弟球團今天公布2026年上半季臺中洲際主場售票資訊，以「棒球+音樂+IP聯名」三大核心為主軸，除了象迷最期待的「我不是歌手」推出全新企劃，更有巧虎、Snoopy及讀賣巨人等重磅聯名接力登場，要為球迷打造最豐富的球場體驗。

中職／「開季團圓大辦桌2.0」21日高雄登場 席開180桌門票明開賣

迎接中華職棒37年新球季，開季宣傳活動今年再度前進高雄，3月21日在高雄夢時代二期廣場舉行，延續辦桌形式，擴大舉辦「開季團圓大辦桌2.0」活動，總計180桌、1800席，邀請球迷以最具台灣味的方式迎接嶄新球季。

日職／下一站加盟火腿隊 林家正：吸收養分回饋家鄉台灣

中華隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）預賽止步，選手各自回到母隊備戰新球季，捕手林家正則是直接從日本展開職涯的新篇章，今天他人在東京發文，宣告自己已和日職火腿隊簽下合約，將直接投入春訓，「我將持續吸收養分，待我能有機會與能力回饋我的家鄉台灣。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。