自由車／搶先體驗最新空力車 馮俊凱、杜志濠環台賽攜手對抗中華隊

國際自由車精品品牌美利達今天正式發表最新空力車款「REACTO 第五代銳克多」，並邀請到即將在環台賽以銳克多戰駒出賽的日本宇都宮車隊車手，包括我國車手馮俊凱、杜志濠一起為活動站台，兩人也分享了搶先體驗第五代銳克多的心得。

美利達第一代銳克多首發於2011年，當時便以全球罕見的低風阻公路車之姿打響名號，第五代銳克多在樣品開發完成後，於2025年交由頂尖車隊於世界巡迴賽事中進行產品實測，直至今年3月全球正式發表。

一年一度的環台賽即將於15日正式開賽，日本宇都宮車隊也將以美利達銳克多戰駒出賽環台賽，發表會上宇都宮車隊2026年車隊版塗裝也首次公開亮相，環台賽出賽陣容全員到齊，由日本主將岡篤志、台灣一哥馮俊凱和台灣個人計時最速男杜志濠與隊友們同台出席，分享實戰測試的感受及評價。

馮俊凱表示，自己從第二代銳克多就開始騎乘，可以說是銳克多的忠實粉絲，也能感受到每一代車款的好處與驚喜之處，其中新發表的第五代銳克多，不會因為重量失去剛性，更沒有因為剛性失去舒適，「尤其是握把很帥，讓我留下深刻印象，這台車在爬坡和速度上也都有很不錯的腳感。」

2月剛取得2026年自由車公路亞錦賽個人計時銅牌，成為台灣首位取得名古屋亞運自由車參賽門票的杜志濠，美利達也特別為他準備了專屬的冠軍車款塗裝，同步於發表會上首秀，杜志濠在今年年初開始騎乘並給出了極高的評價，「第五代銳克多是我目前騎過最好騎的車，不是僅僅只追求速度和剛性，同時堅持打造騎乘時的舒適性，搭配極具科技及時尚感的塗裝設計和配色，讓我從拿到銳克多的第一天開始，每天都想出門練車。」

談到接下來將與馮俊凱一同代表宇都宮車隊參與環台賽，並與昔日中華隊隊友同場競速，杜志濠也表示，「這次中華隊陣容很不錯，也來了很多的外隊，是國內選手很好的學習機會。我跑過中華隊環台賽很多次，這都是很難得可貴的經驗。雖然我現在跑職業隊，跟他們同場競技我覺得蠻酷的，也祝福他們都順利。」

馮俊凱也表示，在今年杜志濠也加入宇都宮車隊後，確實有很大的不同，「最大不同就是我們可以用中文溝通，比賽間可以跟他講一些互相鼓勵的話，這感覺應該會蠻好的。而這次中華隊陣容也蠻年輕的，有很多小將加入，加上又有比較有經驗的（盧）紹軒在帶領，我覺得應該可以創造一些話題，希望彼此加油。」