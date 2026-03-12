快訊

中職／中信兄弟揭曉上半季主題日 主場門票16日開賣

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
中信兄弟新球季上半季主題日。圖／中信兄弟提供
中華職棒37年賽季即將開戰，中信兄弟球團今天公布2026年上半季臺中洲際主場售票資訊，以「棒球+音樂+IP聯名」三大核心為主軸，除了象迷最期待的「我不是歌手」推出全新企劃，更有巧虎、Snoopy及讀賣巨人等重磅聯名接力登場，要為球迷打造最豐富的球場體驗。

上半季主題周於4月3日至5日舉辦「歡迎光臨巧虎 SWEET LAND」 ，將是巧虎IP首度與職棒聯名，打造小孩的天堂、大人的回憶；4月25、26日由Snoopy與他的兄弟姐妹接棒報到，打造全齡球場嘉年華。

5、6月鎖定核心球迷與跨界粉絲，包含第13屆「我不是歌手：THE SHINE BEGINS!」，以及6月與樂天桃猿對戰的 「全效出擊」，將和日職讀賣巨人聯名推出「前進洲際～GIABBIT'S CHALLENGE～」。

不同主題日各有不同的分區票價，平假日「一般場次」內野熱區平日500元、假日最高750元。「特殊主題日」內野本後A、B區：全票 700 元；內野熱區（C-F 區1-14排）：全票800－900元（視主題內容調整）；內野一般區（G-K 區/上層）：全票 600 元；外野全區300元。

中職37年上半季臺中洲際棒球場售票將於3月16日12:00在「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」開放2026洲際季票會員優先購票，19:00開放2026猛象會、艾樂粉會、親子象會會員優先購票，3月17日12:00起享象悠遊卡會員優先購買，19:00中信兄弟聯名卡（邀約制）優先購票，3月18日12:30於「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」及「7-11 ibon售票機台」全面開放購票。

中信兄弟主場賽事購票資訊。圖／中信兄弟提供
中信兄弟主場賽事購票注意事項。圖／中信兄弟提供
中信兄弟2026年主場票價。圖／中信兄弟提供
中信兄弟主題日票價。圖／中信兄弟提供
中信兄弟主題日票價。圖／中信兄弟提供
中信兄弟主題日票價。圖／中信兄弟提供
中信兄弟主題日票價。圖／中信兄弟提供
