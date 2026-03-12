中職／「開季團圓大辦桌2.0」21日高雄登場 席開180桌門票明開賣

迎接中華職棒37年新球季，開季宣傳活動今年再度前進高雄，3月21日在高雄夢時代二期廣場舉行，延續辦桌形式，擴大舉辦「開季團圓大辦桌2.0」活動，總計180桌、1800席，邀請球迷以最具台灣味的方式迎接嶄新球季。

這是台灣運彩第四年冠名中華職棒開季宣傳活動，今年「開季團圓大辦桌2.0」共開放180桌、1800席，活動門票將於3月13日中午12點在ibon售票系統正式開賣，每組帳號限購2張，凡購票入場者皆可獲得一支CPBL開季紀念螢光棒，與現場球迷一同點亮開季氣氛。

今年開季宣傳活動辦桌席位分為三種價位，「白金區」400席1480元、「搖滾區」400席1280元、「一般區」1000席1080元，邀請六隊球員與應援團到現場與球迷見面，球迷最期待的「碰拳會」活動也將於當天舉行，詳細活動資訊於日後公布，活動尾聲也將施放絢麗煙火，為活動畫下精彩句點。