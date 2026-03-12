日職／下一站加盟火腿隊 林家正：吸收養分回饋家鄉台灣

中華隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）預賽止步，選手各自回到母隊備戰新球季，捕手林家正則是直接從日本展開職涯的新篇章，今天他人在東京發文，宣告自己已和日職火腿隊簽下合約，將直接投入春訓，「我將持續吸收養分，待我能有機會與能力回饋我的家鄉台灣。」

日職火腿隊今天宣布簽下台灣的經典賽國手林家正，他將穿上38號球衣，成為今年火腿隊的第3名台灣球員，與另兩名經典賽成員古林睿煬、孫易磊當隊友，也是今年在日職發展的第13名台灣球員。

林家正稍早在臉書上發文告知自己的動向，表示將直接投入火腿隊春訓，「能夠獲得火腿隊的青睞，我感到無比興奮與榮幸。」他提到，自己多次來到日本交流、學習、比賽，這次投入日職賽場，相信自己有機會替火腿隊奪得「日本一」貢獻一己之力。

而他在經典賽開打前，他已先和美國獨立聯盟球隊High Point Rockers簽約，對此他表示，火腿隊會進行合約買斷，「先前因專注於經典賽的訓練與準備，未就此多加說明，望請各位見諒。」

林家正也提到，棒球帶他造訪了許多國家，從台灣到美國、加拿大、澳洲，也曾因國際賽前往中國（2023杭州亞運）、及日本（2024年世界12強賽、2026年經典賽），而他的職業生涯從美國開始，下一站將轉往日本。

「棒球帶著我看到了世界，讓我看到世界的廣大，我將持續的吸收養分，待我能有機會與能力回饋我的家鄉台灣。」