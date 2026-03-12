爭取下任棒協理事長？經濟部前部長郭智輝表態了

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
經濟部前部長郭智輝可望爭取下一任棒協主理事長。圖／本報資料照片
棒協理事長辜仲諒第二任期即將屆滿，外傳經濟部前部長郭智輝有意參選新任理事長，郭智輝對此回應，對他來說，不論身處什麼角色，只要有機會，都希望能為自己熱愛的領域盡一份心力，也為台灣棒球累積更多向上成長的動能。

郭智輝是崇越集團總裁，集團也贊助成立社會人球隊。對於爭取參選棒協主席一事，郭智輝說，他一直都非常熱愛棒球，也很欣慰看到台灣棒球在許多人的共同努力下，一步一步走到今天，成為全台灣球迷都高度關注、也深感驕傲的重要運動。

他表示，過去在企業經營階段，他投入業餘棒球，關心基層培育與成棒發展；擔任部長期間，也持續鼓勵國營企業支持運動隊伍，盼望為台灣體育環境注入更多資源與力量。對他來說，不論身處什麼角色，只要有機會，都希望能為自己熱愛的領域盡一份心力，也為台灣棒球累積更多向上成長的動能。

郭智輝說，每一位熱愛棒球的人，都是這個環境的重要一分子。大家共同的目標，都是讓台灣棒球變得更好、走得更遠。未來無論我身在什麼位置，我都會持續支持棒球，陪伴台灣棒球持續成長。

