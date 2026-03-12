日職／經典賽表現被看到了！ 林家正加盟日本火腿隊

快訊

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
林家正。 特派記者余承翰／東京攝影
中華隊結束本屆世界棒球經典賽（WBC）賽程，國家隊鐵捕林家正也找到新東家，確定轉戰日職發展，根據多家日本媒體報導，日職火腿隊今天宣布與林家正簽約，背號38號，他也將成為今年火腿陣中繼古林睿煬、孫易磊後的第3位台灣選手。

日本媒體今天披露，火腿隊在今天進行「緊急補強」，網羅這名來自台灣的經典賽國手，林家正在本屆經典賽4戰都有出賽，並在對捷克一戰擊出二壘打，替球隊做出貢獻。

林家正過去在美職小聯盟打拚6個球季，去年季中遭到運動家隊釋出，季後赴日職火腿隊進行測試，雖最後沒有獲得簽約，經典賽前與美國大西洋聯盟High Point Rockers簽約，但這次他在經典賽的表現，成功贏得火腿隊的青睞，新球季赴日發展。

火腿隊代理GM木田優夫表示，林家正去年秋訓後，球團一直持續關注他，看到他在WBC代表台灣出賽後，再次覺得他能為火腿爭取「日本一」做出貢獻，因此最終達成了這次的簽約。

林家正則是透過球團表示，「大家好，初次見面。我是來自台灣的捕手Lyle Lin，這次能成為北海道日本火腿鬥士的一員，我感到非常榮幸，接下來我會每天努力訓練，全力以赴，希望能為球隊奪得日本第一做出貢獻，我會盡全力表現。」

