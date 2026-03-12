快訊

經典賽／義大利前6局敲3轟 6：0領先墨西哥

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
義大利帕斯蒂昆諾開轟助威。 美聯社
義大利帕斯蒂昆諾開轟助威。 美聯社

本屆世界棒球經典賽預賽B組最後一場比賽，兩張晉級門票之爭，決定權交到義大利墨西哥手中，勝負也牽動著美國隊的命運。此戰義大利隊前6局打完就轟出3發全壘打，目前以6：0領先。

義大利帕斯蒂昆諾（Vinnie Pasquantino）在2局上率先開砲，從阿薩德（Javier Assad）手中擊出右外野陽春全壘打，替球隊打下第1分。4局上柏蒂（Jon Berti）率先上場，再把阿薩德的球轟上中左外野看台，義大利取得2：0領先。 

第5局義大利持續有攻勢，靠保送和安打攻佔一、三壘，接著採強迫取分戰術先送回三壘上跑者，馬西（Jakob Marsee）補上安打再添2分，義大利擴大領先為5：0。

進入6局上墨西哥換上第三任投手杜阿爾特（Daniel Duarte），帕斯蒂昆諾再敲一發陽春全壘打，單場雙響砲持續追加分數，比數形成6：0。

義大利此戰推出大聯盟明星右投諾拉（Aaron Nola）先發，主投5局用69球，被擊出4支安打，有1次保送，送出5次三振，沒有失分。

此戰義大利與墨西哥隊的比賽，攸關B組的晉級門票，牽動著美國隊的命運，若義大利贏球，將以4連勝取得分組第一，繼2013年後再次挺進8強，美國隊則能以分組第二晉級；若墨西哥隊能逆轉贏球，則要至少贏6分，才能讓美國隊取得晉級門票。

