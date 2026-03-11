日職／經典賽初體驗深受刺激 徐若熙回歸軟銀力拚開季先發輪值

中華隊結束本屆世界棒球經典賽（WBC）的賽程，選手們各自回到母隊報到，本季轉戰日職軟銀鷹隊的徐若熙，今天已現身軟銀隊主場福岡巨蛋，並且預計明、後天就會進牛棚練投，爭取開季先發輪值的位置。

中華隊前天確定無緣經典賽8強，旅日球員從東京各自回歸母隊，根據日本媒體報導，徐若熙也在今天首次於主場福岡巨蛋進行練習，他提到，這裡的設備和環境都很好，練習起來心情很愉快。

徐若熙在本屆經典賽擔任中華隊首戰的先發，5日對澳洲隊主投4局沒有失分，用53球，只被擊出2支安打，送出3次三振，繳出優異的投球表現，這也是他個人在經典賽的初登板，徐若熙說：「在這麼高水準的比賽中學到很多，看到大聯盟頂級投手和打者，發現自己還有很多進步空間，也深受刺激。」

軟銀隊新球季首戰將在3月27日開打，於主場迎戰火腿隊，徐若熙也將為力拚開季先發輪值持續做準備，預計明、後天就會進牛棚練投，目標在接下來的熱身賽投出好表現，搶下先發一席。