快訊

遭前女友餵老鼠藥險沒命 澳籍交換生作證認了「開放式關係」：因嫉妒下藥

荷莫茲海峽連傳不明飛行物攻擊 3艘商船遭擊中、其中1艘起火

日職／經典賽初體驗深受刺激 徐若熙回歸軟銀力拚開季先發輪值

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導

中華隊結束本屆世界棒球經典賽（WBC）的賽程，選手們各自回到母隊報到，本季轉戰日職軟銀鷹隊的徐若熙，今天已現身軟銀隊主場福岡巨蛋，並且預計明、後天就會進牛棚練投，爭取開季先發輪值的位置。

中華隊前天確定無緣經典賽8強，旅日球員從東京各自回歸母隊，根據日本媒體報導，徐若熙也在今天首次於主場福岡巨蛋進行練習，他提到，這裡的設備和環境都很好，練習起來心情很愉快。

徐若熙在本屆經典賽擔任中華隊首戰的先發，5日對澳洲隊主投4局沒有失分，用53球，只被擊出2支安打，送出3次三振，繳出優異的投球表現，這也是他個人在經典賽的初登板，徐若熙說：「在這麼高水準的比賽中學到很多，看到大聯盟頂級投手和打者，發現自己還有很多進步空間，也深受刺激。」

軟銀隊新球季首戰將在3月27日開打，於主場迎戰火腿隊，徐若熙也將為力拚開季先發輪值持續做準備，預計明、後天就會進牛棚練投，目標在接下來的熱身賽投出好表現，搶下先發一席。

大聯盟 中華隊 經典賽

延伸閱讀

經典賽／徐若熙戰澳洲先發好投 進八強才會再上

經典賽／中華隊首戰雖敗 徐若熙壓制澳洲令日本球迷驚嘆

經典賽／徐若熙158公里火球封鎖澳洲 日本球迷驚嘆：球質完全不同等級

經典賽／徐若熙坦言牛棚練投很緊張 賽後了解預賽不能再登板

相關新聞

日職／經典賽初體驗深受刺激 徐若熙回歸軟銀力拚開季先發輪值

中華隊結束本屆世界棒球經典賽（WBC）的賽程，選手們各自回到母隊報到，本季轉戰日職軟銀鷹隊的徐若熙，今天已現身軟銀隊主場福岡巨蛋，並且預計明、後天就會進牛棚練投，爭取開季先發輪值的位置。

中職／傳洪孟楷明年3月接棒會長？蔡其昌：別急著揣測

中華職棒會長蔡其昌任期將於2027年3月屆滿，外界關注國民黨立委洪孟楷接任與否。蔡其昌今天在民進黨中常會前受訪表示，會長...

中職／憶311震災受台援助 PS成員菊池桃子想用熱情報恩

311東日本大地震15週年，出身宮城縣仙台市的中信兄弟啦啦隊日籍成員菊池桃子回憶，當時接收到來自台灣及世界各地幫助，現在...

中職／東京巨蛋宣揚台式應援 峮峮意外與大谷翔平「並肩」

結束為經典賽台灣隊應援的任務，妮可、峮峮今天參加「中信兄弟啦啦隊全新陣容發布會」，兩人都很開心將台式應援帶向國外。峮峮對...

中職／陳晨威老婆Julia離隊 中信兄弟啦啦隊32人陣容公布

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters公布2026年全新陣容，新加入2位前女團成員珮含、容容，也有陳晨威的老婆Ju...

中職／50元銅板價進球場 高雄學生族看球優惠方案開放預約

2026年中華職棒賽季將開打，高雄市學生族看球優惠方案今開放預約，上半季共開放25場次賽事，國小、國中、高中職及大專院校學生，憑一卡通數位學生證線上預約或現場購票，只要50元，就能進場觀賞台鋼雄鷹在澄清湖棒球場的主場賽事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。