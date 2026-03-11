中職／傳洪孟楷明年3月接棒會長？蔡其昌：別急著揣測

快訊

中央社／ 台北11日電
中華職棒會長蔡其昌。報系資料照片
中華職棒會長蔡其昌。報系資料照片

中華職棒會長蔡其昌任期將於2027年3月屆滿，外界關注國民黨立委洪孟楷接任與否。蔡其昌今天在民進黨中常會前受訪表示，會長人選是由6個財團老闆共同商議決定後再去邀請，大家不用揣測，3月底例行賽就開打，希望大家把熱情跟關注度移到選手跟比賽。

台灣隊經典賽賽程告一段落，中職會長、民進黨立法院黨團總召蔡其昌今天在民進黨中常會外受訪表示，選手在經典賽全力以赴，打了感動所有民眾的比賽，所以，除了既有獎金，職棒聯盟也特別準備新台幣500萬元獎金要感謝這些選手。

媒體關注，總教練曾豪駒與知名投手陳冠宇都將畢業；蔡其昌說，「不止他們兩個要畢業了，我也要畢業了」。

蔡其昌說，他的任期到2027年3月，那下一次的國際賽是2027年11月，也就是12強、現在改名叫16強，到時候要請新任會長認真尋找總教練人選，尊重新會長的布局跟想法。

媒體追問，外傳下任會長可能是國民黨立委洪孟楷，球迷擔憂未來會買不到Team Taiwan周邊商品。蔡其昌說，聯盟會長是由6個球團的老闆共同商議決定再做邀請，他呼籲各界不用急著揣測下任會長人選，3月底的例行賽即將開打，希望球迷把關心會長人選的熱情，轉移到選手與比賽上。

對於經典賽台灣隊吉祥物「歐告」娃娃缺貨，蔡其昌說，在日本時就緊急協調廠商接單，大概可以做出2萬隻，不是他要限量或是飢餓行銷，是因為要找廠商，如果大家願意等，聯盟可以繼續規劃「沒問題，歐告早晚會陪伴你」。

