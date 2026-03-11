經典賽／封鎖美國豪華打線 義大利先發曝成功關鍵：攻擊好球帶

34歲的羅倫佐（Michael Lorenzen）本屆經典賽代表義大利隊出賽，今天出戰「史上最強美國隊」，繳出先發4.2局無失分的出色表現，成為今天球隊以8：6贏球的大功臣，幫助義大利在預賽B組取得3勝0敗的戰績，居於不敗地位。

面對由大聯盟全明星陣容組成的美國隊豪華打線，羅倫佐今天展現超強壓制力，投4.2局用67球，只被擊出2支安打，送出2次三振，沒有失分，讓對手一票大聯盟強打一籌莫展。

賽後羅倫佐分享今天能成功封鎖美國打線的關鍵，「就是攻擊好球帶，因為真正好的打者，不會一直追打壞球，所以相信自己的球路、把球投進好球帶，並且設定好自己的策略，想辦法用最有效率的方式抓下出局數，製造滾地球出局。」

義大利隊打線今天更是單場3轟狙擊美國，第2局就有提爾（Kyle Teel）、安東納奇（Sam Antonacci）用全壘打轟下3：0的領先，早早提供火力支援，減輕羅倫佐在投手丘上的壓力，賽後他也大讚自家打線的表現。

羅倫佐指出，打者們的表現，給了他更多的動力，「作為一名投手，他們很早就讓我有喘口氣的空間，我剛剛也跟諾拉（Aaron Nola）講到，看著這些打者，一棒接一棒，兩好球後也持續拚上壘，這些都是頂尖選手，也是年輕的陣容，但是組合起來的打線，非常不可思議。」