中職／憶311震災受台援助 PS成員菊池桃子想用熱情報恩

311東日本大地震15週年，出身宮城縣仙台市的中信兄弟啦啦隊日籍成員菊池桃子回憶，當時接收到來自台灣及世界各地幫助，現在希望能帶給台灣元氣與能量，「很想要報恩」。

「15年前我還在仙台，那一天就在現場。」菊池桃子今天參加Passion Sisters年度陣容發表會，談到3月11日這天不僅是自己母親的生日，也是難忘的日子。

菊池桃子回想當年因海嘯重創，電力、瓦斯全數中斷，生活十分艱難，「親戚的長輩也一度失蹤，雖然後來平安找回，但那種心懸在半空的焦慮，還有看到的風景，是很難形容的，至今不會忘記。」

災難發生後1個月，才開始慢慢回到原本生活，菊池桃子表示，當時在避難所生活時，看著來自日本各地以及國外的人都來幫忙，煮飯或是分發物資等，當下獲得的不僅是生活所需，「更從他們身上獲得能量。」

「當時有來自台灣的支持，也知道台灣很多人為我們加油。」菊池桃子說：「從那一年開始，我深深感受到，每一天的生命都很重要。現在在職棒擔任啦啦隊，希望自己也能夠給台灣的大家一點元氣跟能量。」

原本在日本職棒擔任啦啦隊的菊池桃子，去年來台加入中信兄弟應援行列，也感受到冥冥之中的緣分，她提到，「之前在日本就常看到『台日友好』，來到台灣之後，也感受到台灣人對日本的熱情，現在很想將獲得的這些感受向台灣報恩。」